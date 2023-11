Bruggelingen Gino en Sven getuigen: “Kelders onder water wegens heraanleg van de Sint-Pieterskerklaan”

Het voorbije weekend zijn diverse kelders in de Sint-Pieterskerklaan in Brugge onder water gelopen. Volgens slachtoffers Gino Lebacq en Sven Derpoorter zijn er fouten gebeurd bij de heraanleg van deze straat, die nog bezig is en in fasen gebeurt.

Buurtbewoner Gino Lebacq neemt ons mee naar zijn ‘waterdichte’ kelder: “Vrijdag stroomde het grondwater via een schouwschacht mijn kelder in. Mijn vrouw heeft om het half uur een emmer water moeten scheppen, terwijl ik nog op mijn werk zat. Gelukkig valt de schade mee, er is wat verf afgebladerd. Maar ik zag mij verplicht een pomp te kopen en ik durf nu niet op weekend naar de Ardennen, uit vrees voor nieuwe problemen.”

Klacht

Zijn overbuurman Sven Derpoorter beaamt: “Ik heb het voorbije weekend 120 liter water uit mijn kelder moeten wegpompen. Ik woon hier al veertien jaar, nog nooit is er een druppel water in mijn kelder binnen gesijpeld. De Stad Brugge moet nu niet afkomen en zeggen dat dit niks met de werken te maken heeft.”

Beide buren hebben klacht ingediend bij de politie en hebben inmiddels al een vergadering achter de rug met de aannemer en vertegenwoordigers van Farys en van de stedelijke Dienst Openbaar Domein.

De werken in de Sint-Pieterskerklaan verlopen in fasen. © svk

Volgens schepen Mercedes Van Volcem is de wateroverlast niet te wijten aan de recente werken: “Er zijn slechts twee meldingen binnen gekomen. Een buurtbewoner meldt mij dat er vaak wateroverlast is in de kelders. De rioleringen zijn in orde. Door de extreme regen staat het grondwater hoger, sommige kelders zijn niet waterdicht. Er was trouwens het voorbije weekend ook wateroverlast in de Ter Doeststraat in Lissewege.”

Waterdicht

Gino Lebacq is het geenszins met die zienswijze eens: “Ook ik heb in de 21 jaar dat ik hier woon, nog nooit problemen gehad. Ik heb mijn kelder waterdicht gemaakt. Maar die schacht, waaruit het water vanop ander halve meter hoog stroomt, is nodig voor de verluchting van mijn kelder. Voel maar, die schacht zit nog vol water! Er moet iets fout gebeurd zijn door de ontharding van van de Sint-Pieterskerklaan en bij de rioleringswerken.”

“Parkeerplaatsen moeten wijken voor groen. Als je enkel wat ‘stabilisé’ stort en erboven gras plant, creëer je problemen. Bij hevig regenweer zoekt dat grondwater ook zijn weg. Wil de Stad de fout niet toegeven wegens het beperkt budget? De nieuwe rioleringen kunnen het extra grondwater niet slikken en verwijderen. Bij een andere buurman stond het water in zijn kelder 30 centimeter hoog. Da’s niet normaal!”