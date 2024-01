Bruggeling wint filmprijs voor duurzaamheid in Caïro

Bruggeling Joeri Van den Abeele haalde de voorpagina’s van vijf Egyptische kranten. Zijn bedrijf ALL4SET kreeg op het filmfestival van Caïro een award voor ‘sustainability’, omdat hij duurzaamheid binnenloodste in de Egyptische filmindustrie.

Corona zorgde bij Bruggeling Joeri Van den Abeele (45) voor een opmerkelijke carrièreswitch: deze thuisverpleger verkaste tijdens de pandemie naar de filmindustrie. “Toevallig raakte ik op een filmset in ons land aan de praat met de Limburger Jona Loos. We zijn beiden zot van film en stelden vast dat het er bij filmopnames soms ongeorganiseerd, niet gestroomlijnd en weinig duurzaam aan toe gaat. Ik ben nogal een spraakwaterval en durf mijn gedacht te zeggen.”

Catering

“Om te laten zien dat het ook anders kan, heb ik in januari 2022 de firma ALL4SET opgericht. Niet veel later hebben Jona en ik de handen in elkaar geslagen om de firma voort uit te bouwen. Wat we precies doen? We voorzien alle ondersteunende diensten tijdens filmopnames.”

“We zorgen ervoor dat alles op en rond de filmset op rolletjes loopt. Dat gaat over het voorzien van medisch personeel en materiaal bij stunts, tot het managen en coördineren van complexe transportschema’s en het verzorgen van de catering op locatie voor de hele crew”, aldus Joeri Van den Abeele.

Max Verstappen

Na twee jaar kan ALL4SET al pronken met vele referenties. Het bedrijf werkte mee aan films als Het Smelt en The pod generation maar ook aan series als Luther, Familie, Diamonds, The Bachelorette (VS), Container Cup en Onder vuur. Het draaien van reclamespotjes voor Formule 1-piloot Max Verstappen, McDonald’s en Chanel kregen door Joeri Van den Abeele een duurzame facelift. Net als de Europese tournees van Judas Priest, The War on Drugs en Alicia Keys.

Dezer dagen richt de Brugse ondernemer al zijn aandacht op Egypte. Waarom? Joeri: “Veel internationale films worden in dit Afrikaanse land gedraaid. Het is er spotgoedkoop, je hebt er de prachtige decors van de piramides en de woestijn, maar ook voorzieningen en knowhow nodig om een kaskraker in te blikken.”

Egypte

“Jaren geleden leerde ik een Egyptenaar kennen. Toevallig had hij veel contacten in de lokale filmsector. Hij introduceerde mij in de ‘Egyptian Media Production City’, een studiocomplex in Caïro van 3 miljoen vierkante meter.”

“De Egyptische overheid neemt maatregelen om de klimaatopwarming te beperken en is geïnteresseerd in onze manier van werken. Dankzij onze ‘360 green. solutions’ kunnen wij met vier man op één dag een herbruikbare filmset in aluminium opbouwen, terwijl een houten filmset weken voorbereiding vergt en tonnen afval genereert.”

Chinese film

“De Egyptische minister van Buitenlandse Zaken heeft ons uitgenodigd voor een gesprek. Momenteel helpt een ploeg van ALL4SET in Egypte bij de realisatie van een Chinese film. Flanders Investment & Trade ziet opportuniteiten voor een nauwere samenwerking om de wat vertroebelde economische banden met Egypte na bijna een halve eeuw te verbeteren”, aldus Joeri Van den Abeele.

Hij geniet alvast de steun van de Egyptische producer Shorouk El-Attar, eigenaar van Yotta Media Productions, en van Ahmed S. Badawi, de directeur van de Egypische filmcommissie.

CO2-uitstoot

“Uit wetenschappelijke studies blijkt dat de filmindustrie jaarlijks meer broeikasgassen uitstoot dan de hotelsector of de textielindustrie. Tijdens opnames worden voor acteurs en crew tijdelijke dorpen gebouwd die tot 2840 ton CO2 uitstoten”, vervolgt Joerie.

“Een grote filmset verbrandt het equivalent van 450 ton steenkool, verbruikt evenveel elektriciteit als 34 gezinnen op jaarbasis en benzine voor 3,4 miljoen mijlen. Het transport van de acteurs en crew bedraagt bij een grote productie 75 returnvluchten tussen Londen en New York!”

“Dat moet drastisch dalen, maar dat besef dringt slechts langzaam door in de filmindustrie. Ook op de Belgische filmsets is er te weinig aandacht voor duurzaamheid”, aldus de oprichter van ALL4SET, die zich profileert als groene consultant in de Vlaamse filmindustrie.

Klimaat

Een hotelketen riep zijn hulp in voor het verkleinen van zijn ecologische voetafdruk. Schepen voor Ondernemen Pablo Annys is onder de indruk en wil onderzoeken wat ALL4SET voor de Brugse klimaatinspanningen kan betekenen.