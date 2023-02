Bruggeling Toon Van Moerbeke reageert na commotie rond stadion Club: “Stiefkinderen worden belaagd op sociale media”

De emoties in het Brugs stadiondossier laaien hoog op nadat de raad voor vergunningsbetwistingen de omgevingsvergunning voor het Clubstadion vernietigde. Buurtbewoner Toon Van Moerbeke, één van de zestien buurtbewoners die een bezwaarschrift indiende, voelt zich bedreigd en dient bij de politie een klacht in.

“Heb je kinderen? Hebben die een zelfstandige zaak?” Die bedreigingen van onbekenden op de sociale media zijn er voor Toon Van Moerbeke (67) uit de Lange Molenstraat in Sint-Andries te veel aan. “Het is hoog tijd voor wetgevend werk dat verhindert dat je anonieme accounts kan openen. Waarom wordt het gebruik van een ID-lezer hiervoor niet verplicht?”

“Dat hooligans, ik maak een onderscheid met de echte Clubsupporters, mij ‘een egoïst’ of ‘een aap’ noemen, maakt mij niet uit. Of dat ze virtueel dreigen met ip me mûle te sloan: ook daar kan ik mee leven. Maar mijn stiefkinderen bedreigen? Dat is een stap te ver.” Hij dient klacht in wegens bedreigingen én wegens laster. Via Facebook lanceerden onbekenden ook het valse gerucht dat hij als gewezen verzekeringsmakelaar gesjoemeld heeft.

Distantiëren

Het zit Toon Van Moerbeke erg hoog dat noch Club noch de supportersfederaties zich publiek distantiëren van de bedreigingen. “Gelukkig heeft burgemeester Dirk De fauw opgeroepen tot kalmte. Ik hoop dat het Clubbestuur bij de eerstvolgende thuismatch de kans grijpt om dat recht te zetten en duidelijk stelt dat zoiets onaanvaardbaar is. Het komt de internationale reputatie van Club helemaal niet ten goede. En dit zit al op een laag pitje, nadat een Engelse voetbalsupporter in elkaar geslagen werd en een voertuig langs de Gistelse Steenweg in brand werd gestoken.”

“Als gewezen verzekeringsmakelaar pleit ik ervoor dat organisatoren in de toekomst objectief aansprakelijk gesteld worden voor schade bij evenementen. Als Club zelf de schadevergoeding zou moeten betalen als hooligans vuurpijlen afschieten, mensen bedreigen of tegenstanders in het ziekenhuis slaan, zal blauw-zwart er wel voor zorgen dat de werkelijke daders snel gevonden en ter verantwoording geroepen worden.”

Zelf gezocht?

Heeft Van Moerbeke al die ellende niet zelf gezocht, door eind vorige week op televisie zijn tevredenheid over het arrest van de raad voor vergunningsbetwistingen zo rond te bazuinen? Toon Van Moerbeke: “Ik heb de media niet zelf gecontacteerd, VTM stond aan mijn voordeur nadat de Vlaamse administratie per abuis de namen publiceerde van de buurtbewoners die een bezwaarschrift hadden ingediend.”

“Ik word ten onrechte afgeschilderd als een Cercletrutte, ik supporter voor alle Brugse teams. Ik noem mezelf een ‘luie voetbalsupporter’, die vanuit mijn zetel de Brugse ploegen aanmoedig.”

Mobiliteitsplan

Ondanks de bedreigingen blijft Toon Van Moerbeke onwrikbaar bij zijn standpunt. “Het arrest maakt brandhout van het mobiliteitsplan en het systeem met combitickets dat Club Brugge wil invoeren. Want dat vergt een te grote aanpassing in de mentaliteit van de supporters. Naar een voetbalmatch gaan, is een uitstapje maken. Twee uren voordien drink je een pintje, na de match keuvel je nog na op de Platse.”

“Ik geloof niet in de tijdsloten die Club wil opleggen. Wie zal zich houden aan de richtlijn om pas een half uur, anderen een uur of twee uur, voor de match in het stadion te arriveren en een kwartier of een uur na de wedstrijd te vertrekken? Dat is trouwens ook een zware aderlating voor de cafés in Sint-Andries! Als dat mobiliteitsplan toch zo fantastisch is, waarom past Club het dan nu al niet proefondervindelijk toe?”

Hulpdiensten

Het arrest van de raad voor vergunningsbetwistingen lijkt de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening erg eng te interpreteren. Het nieuwe Clubstadion zou parkeerplaatsen moeten voorzien voor álle supporters, wat zou betekenen dat er nog méér auto’s naar de toekomstige voetbaltempel zouden rijden. En dus nog meer overlast voor de buurt zou zorgen.

“Burgemeester Dirk De fauw wil dat reglement nu aanpassen à la tête du cliënt! Op maat voor Club een verordening aanpassen of schrappen: dat toe je toch niet? Reglementen moeten door iedereen nageleefd worden”, vervolgt Toon Van Moerbeke. “De verkeerswetgeving wordt tegenwoordig in Sint-Andries al niet meer nageleefd, de politie treedt niet op.”

“Als dat mobiliteitsplan zo fantastisch is, waarom past Club het dan nu al niet proefondervindelijk toe?”

“Bij wedstrijden staan voertuigen aan beide zijden in de smalle straten nabij het Jan Breydelstadion, waardoor de hulpdiensten niet meer kunnen passeren. Laat ons hopen dat geen enkele buurtbewoner tijdens een match een hartinfarct krijgt of dat er geen woningbrand uitbreekt, want elke hulp zal te laat komen. Zelf heb ik onlangs anderhalf uur nodig gehad om mijn huis te bereiken van aan het begin van de Korte Molenstraat tot in de Lange Molenstraat.”

Foie grasganzen

Had Toon van Moerbeke dan maar niet in de buurt van het Jan Breydelstadion moeten komen wonen? De Olympia-site dateert immers al van 1975, hij kocht pas in 2003 een bestaande woning. “Ik ben opgegroeid in Sint-Andries, mijn ouders bouwden het allereerste huis in de Bremlaan. Toen ik in de Lange Molenstraat ging wonen, was er sprake van dat Club zou verhuizen naar een andere locatie.”

“Alle projecten tot nu toe zijn mislukt, omdat Bart Verhaeghe het verkeerd aangepakt heeft. Club had lang op voorhand moeten praten met de eigenaars van de landbouwgronden in de Blankenbergse Steenweg. In stilte onderhandelen om tot een akkoord te kunnen komen. Ik blijf erbij: een stadion met 40.000 zitjes heeft nood aan goede in- en uitvalswegen. Zoals in Loppem of in Sint-Pieters, maar niet in de dorpskom van Sint-Andries.”

“In feite heeft Bart Verhaeghe paniekvoetbal gespeeld. Club heeft, toen de definitieve goedkeuring van het project langs de Blankenbergse Steenweg te lang aansleepte, het project van een groter stadion in Sint-Andries door de strot van de buurt willen rammen. Maar wij zijn geen ganzen. Van ons maak je geen foie grasganzen!”

Fouten

Wanneer wij er Toon Van Moerbeke op attenderen dat het mobiliteitsplan grondig aangepast werd aan de vele opmerkingen en wensen van de buurtbewoners, antwoordt hij: “Bedrijfsleiders als Bart Verhaeghe zullen nog vaak met hun hoofd tegen de muur lopen. Een dossier moet je, net als een brood, langzaam kneden. Eerst aan tafel zitten met alle actoren en pas nadien je plan opstellen. Niet omgekeerd en je plannen aanpassen nadat de buurt in opstand komt…”

Wat nu? Club Brugge heeft de indieners van de bezwaarschriften uitgenodigd voor een nieuw gesprek. Is er toch nog een compromis mogelijk? Toon Van Moerbeke: “Pas als het mobiliteitsplan echt sluitend is, zal ik mij hiermee kunnen verzoenen. Maar die garanties kunnen wellicht nooit gegeven worden…”