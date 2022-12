De 29-jarige Bruggeling Stef Vandevelde is vermist in de Australische grootstad Sydney. Dat meldt het Nieuwsblad.

De politie van New South Wales heeft vrijdag een opsporingsbericht verspreid voor de man, die al vier jaar in Australië woont. “Politie en familie maken zich ernstige zorgen over het welzijn van Stef”, klinkt het.