Bruggeling Serge Van Belle legt Dodentocht van 100 kilometer af in rolstoel: “Huzarenstukje, maar niet voor herhaling vatbaar”

Serge Van Belle uit Zwankendamme heeft vorig weekend deelgenomen aan de Dodentocht. De Bruggeling zorgde voor een huzarenstukje door dat in een rolstoel te doen. “Het was heftig. We moesten door bossen, modderwegen, op natte en slechte kasseien.” Hij deed dat samen met wereldkampioen G-darts Vincent D’Hondt uit Passendale.

Serge Van Belle legde de honderd kilometer af samen met zijn vriend en wereldkampioen G-darts Vincent D’Hondt uit Passendale, beiden in een rolstoel. “Ons idee ontstond toen vorig jaar Jurgen Vercammen, iemand die we kennen van het darts, aan de Dodentocht meedeed. Zij het aan de verkorte versie omwille van de extreme hitte. Jurgen wilde dit jaar opnieuw meedoen. Vincent en ik zagen dat wel zitten”, vertelt Serge.

De weersomstandigheden waren opnieuw spelbreker, maar deze keer door de vele regenbuien. “Het was ploeteren, wegzakken, duwen, vloeken en zweten. Echt zwaar.” De vele aanmoedigingen in de dorpjes deden het duo deugd, en af en toe waren er bekenden langs de weg om hen nog wat extra aan te moedigen.

Blijven motiveren

“Vooraf had ik wel getraind, door een paar keer te gaan rollen zoals ze zeggen: twintig, dertig of 35 kilometer. Een vlak parcours zou doenbaar geweest zijn, maar de stroken in de bossen hebben ons een beetje doodgedaan. Ik kreeg een dipje na ongeveer veertig kilometer. Vincent heeft mij daar door gesleurd. Aan kilometer tachtig was het omgekeerd. Op die manier hebben we elkaar voortdurend gemotiveerd en het tot een goed einde gebracht. Maar! Het is niet voor herhaling vatbaar”, is Van Belle duidelijk. “Hadden we de finish niet bereikt, dan zouden we het misschien volgend jaar opnieuw proberen. De Dodentocht is niet meer voor ons. Wat we volgend jaar wel willen doen, is de marathon tijdens de Nacht van Vlaanderen in Torhout.”

Ironman

Serge legt de komende maanden de focus opnieuw op het darts, al blijft een Ironman in het triatlon op zijn bucketlist staan. “Ik zou wat meer moeten fietsen en zwemmen. Corona stak daar een stokje voor. De goesting is wat weggevallen. Met die prestatie in de Dodentocht hoop ik er weer zin in te krijgen.”

In darts staan nu grote wedstrijden op de planning, zoals de British Open, gevolgd door het Europees kampioenschap in Belfast. “Er zijn ook nog de Belgian Masters en de World Masters, waarvoor zowel ik als Vincent gekwalificeerd zijn. Tussendoor zal ik toch een keer op de fiets springen en eens gaan zwemmen. Kwestie van weer wat ritme op te doen en in de routine te geraken.” (ACR)