Bruggeling rijdt voor de vierde keer voor Kom op tegen Kanker

Geert Corteborst uit Sint-Michiels fietst volgend jaar voor de vierde keer de 1.000 km solo van Kom op tegen Kanker. Een engagement waar de Bruggeling, zelf al tien jaar kankervrij, koppig blijft aan vasthouden. “Genezen of niet, er is altijd een leven voor en een leven na.”

Geert Corteborst (58) zag in zijn vrienden- en familiekring al verschillende keren het noodlot toeslaan en bleef zelf ook niet gespaard. In 2012 kreeg hij de diagnose prostaatkanker. “Ik heb het gelukkig gehaald, maar elk jaar krijgen nog 40.000 Vlamingen te horen dat ze kanker hebben. Wetenschappelijk onderzoek blijft dus absoluut nodig”, aldus Geert. In januari begint hij opnieuw te trainen voor de 1.000 km, die altijd gereden wordt met Hemelvaart. Het is een engagement waar Geert zich sinds zijn eigen diagnose blijvend voor inzet.

Allemaal oud-strijders

“Je kan van kanker genezen, maar er blijft altijd een leven voor en een leven na. Telkens wanneer iemand uit mijn omgeving de diagnose krijgt, beleef ik het zelf allemaal opnieuw. Dan is er plots weer dat besef dat velen het níet gehaald hebben of nog altijd tegen de ziekte aan het vechten zijn”, klinkt het.

Het verklaart volgens Geert ook waarom lotgenoten onder elkaar niet veel woorden nodig hebben. “We zijn allemaal oud-strijders die dezelfde oorlog vochten. Op de fiets denk ik de hele tijd aan al diegenen die niet van het front zijn teruggekeerd. Dat maakt de sfeer ook zo uniek: iedereen die meedoet, heeft zijn persoonlijk verhaal.” Voor Geert is het een microbe. “Een unieke beleving die je, eenmaal je het hebt meegemaakt, voor geen geld ter wereld meer wil missen. Ook aan de opkomst zie je hoe groot de betrokkenheid is. De plaatsen zijn altijd meteen volzet.” Geert een duwtje in de rug geven, kan door in te schrijven voor de benefietavond die hij op zaterdag 26 november organiseert. “We serveren frietjes met stoverij en een optreden van coverband The Chain. Een van de leden verloor vorig jaar ook de strijd tegen kanker”, klinkt het.

Benefietavond

De benefietavond vindt op zaterdag 26 november vanaf 18.30 uur plaats in de eetzaal van het Immaculata, Koningin Astridlaan 4, 8200 Sint-Michiels. Inschrijven kan tot 19 november door overschrijving op het rekeningnummer BE32 0011 7830 7702 met vermelding van aantal volwassenen en kinderen. Volwassenen betalen 20 euro per persoon, kinderen tot twaalf jaar 12 euro. Kinderen onder 3 jaar mogen gratis mee aan tafel.