Bruggeling Pieter Delanoy: “Zuid-Afrikaanse vibes, desserts, gin en wijnen voor tien jaar The Boeta Foundation”

Bruggeling Pieter Delanoy, voormalig priester en BV sinds hij De Mol 2018 was, viert komend weekend het tienjarig bestaan van The Boeta Foundation : een West-Vlaamse vzw die zich inzet voor jongeren uit de Zuid-Afrikaanse townships. Het Brugse feestweekend gaat gepaard met Zuid-Afrikaanse vibes, een quiz, gin, wijn én dessertjes. Allemaal voor het goede doel!

Vzw Boeta – The Boeta Foundation – is een project dat tien jaar geleden opgericht werd door Pieter Delanoy, beter gekend als De Mol 2018. Pieter trekt al jaren tijdens de grote vakantie naar Zuid-Afrika om daar vrijwilligerswerk te doen, vooral in de streek rond Kaapstad. Meer bepaald in Ocean View, een township bij Kaapstad – op de weg naar Kaap de Goede Hoop.

“De realiteit van deze township is die van een wereld waar kleurlingenjongeren opgroeien tussen drugsbendes en werkloze ouders die vaak verslaafd zijn aan alcohol of andere middelen. Maar ze hebben ook dromen om vooruit te raken in het leven – en net die dromen wil vzw Boeta realiseren”, zegt Pieter Delanoy, leraar aan het Sint-Lodewijkscollege in Brugge.

Soup kitchen

“Via een soup kitchen krijgen meer dan 120 straatkinderen dagelijks 2 volwaardige maaltijden. Om even uit de realiteit van het harde leven te kunnen wegvluchten, ondersteunt vzw Boeta verschillende sportclubs, zoals een netbal- en voetbalclub.”

“Alle betrokken jongeren geven mekaar bijlessen of kunnen terecht voor cursussen in de lokale bibliotheek die door vzw Boeta sterk uitgebouwd en ondersteund werd. Maar vooral geeft vzw Boeta studiebeurzen aan jongeren die een job willen leren of verder willen studeren en dat anders nooit kunnen”, aldus de Brugse vrijwilliger.

Job

“De voorbije 10 jaar slaagden we er in om niet alleen een vaste waarde te worden in de township en mee te bouwen aan de toekomst van heel wat gezinnen, maar ook om ondertussen 18 afgestudeerden te hebben die één voor één in hun studiegebied een job vonden en zo meer kunnen zorgen voor hun eigen gezinnen”, vervolgt Pieter Delanoy.

Vzw Boeta heeft haar zetel in Brugge, maar kent vrijwilligers in heel de West-Vlaamse provincie en ver daarbuiten. Tien jaar Boeta wordt gevierd met een feestweekend in Brugge tijdens het weekend van 14 en 15 oktober. Naast een optreden van de Dylanscène op vrijdagavond voor alle betrokkenen van het eerste uur zijn er activiteiten voor het grote publiek gepland.

Boeta-Bar

Zo is iedereen van harte welkom op zaterdag 15 oktober van 14 tot 18 uur in de Ottentic in de Hauwerstraat 15 in Brugge voor de Boeta-Bar. “Daar zullen de Zuid-Afrikaanse vibes voelbaar, maar vooral ook proefbaar zijn met een wijndegustatie, een gindegustatie en een proeverij van Zuid-Afrikaanse desserts. Voor wie niet alleen binnen wil zitten, is er een Brugse wandeling voorzien met een paar verborgen pareltjes van de stad. ’s Avonds wordt gequizt op het Sint-Lodewijkscollege voor het goede doel”, besluit de leraar.