Bruggeling Philip Pierins is ereschepen

Bruggeling Philip Pierins (Vooruit) is maandagavond tot ereschepen benoemd tijdens de laatste gemeenteraadszitting van het jaar. Hij wordt in januari als toerismeschepen opgevolgd door zijn partijgenote Mieke Hoste, maar blijft gemeenteraadslid. De gemeenteraad nam ook met veel applaus afscheid van Kathleen Degrande, het hoofd van de stedelijke secretarie, die met pensioen gaat.

Philip Pierins werd geboren op 4 augustus 1956 in Brugge. Hij stamt uit een familie die zeker al sinds 1655 in Brugge woont. Hij is de kleinzoon van Simonne Mangeleer, die in 1958 een interieurzaak in de Jozef Suvéestraat stichtte, zoon van André Pierins en Marie-Jeanne Roose. Hij is gehuwd met Martine Van Coile en woont in de Astridlaan in Assebroek.

Deze oud-leerling van het Brugs Atheneum is zelfstandig zaakvoerder van Impax, een bedrijf gespecialiseerd in het plaatsen van vloerbekleding en de import van Oosterse tapijten en Aziatische meubelen. Hij is sedert februari 1995 gemeenteraadslid voor Vooruit SP.A.

Opvolging

Begin 2013 werd hij schepen van openbare werken, groen en stadsreiniging. Begin 2019 kreeg hij het departement toerisme, maar met de voorwaarde dat hij na drie jaar zou opgevolgd worden door zijn partijgenote Mieke Hoste. Nu is hij benoemd tot ereschepen.

Volgens Annick Lambrecht, voorzitter van de gemeenteraad, heeft Philip Pierins het ‘klavertje vier’ van het Brugs toerisme gelanceerd en was hij de steunpilaar in het dossier van het Beurs-, Meeting- en Congrescentrum Brugge (BMCC), dat vorig weekend officieel ingehuldigd werd: “Maar hij bleef altijd dezelfde charmante en innemende man: de vriendelijke politicus op de fiets, die halt hield voor iedereen om een gemoedelijk babbeltje te slaan. De enige verandering was dat hij als schepen een das begon te dragen.”

Voor burgemeester Dirk De fauw toonde hij veel daadkracht als toerismeschepen in crisistijd: “Hij bewees zijn onderhandelingskracht in het overleg met cafébazen, restauranthouders en hoteliers. En het BMCC was als zijn laatste realisatie de kers op de taart van zijn politieke carrière.”

Lofrede

Tijdens de Brugse gemeenteraad kondigde voorzitter Annick Lambrecht aan dat Kathleen Degrande, het hoofd van de stedelijk secretarie, met pensioen gaat. Zij hield een lofrede voor deze markante Brugse ambtenaar: “Kathleen is begonnen als opsteller op proef bij de secretarie op 1 juli 1979. Ze werd op 1 juli 1980 benoemd tot opsteller in vast verband. Tenslotte werd ze bevorderd tot bureauchef secretarie op 1 december 1988. In 2019 vervoegde ze het team van de algemeen directeur, maar de secretarie liet haar nooit los.”

“Ze heeft gedurende haar carrière veel zien veranderen: van typmachines tot computers en van stapels papieren dossiers die doorheen het hele stadhuis werden gezeuld tot digitale dossiers die altijd en overal bereikbaar zijn. Kathleen heeft altijd hard gewerkt en smeet zich zonder enige aarzeling in verschillende projecten zoals de ingebruikname van een eerste collegeprogramma, de opstart van Edison, de inkanteling van het OCMW in de Stad en de livestream van de gemeenteraad. Ze heeft tal van legislatuurwissels meegemaakt en ondersteund, duizenden schriftelijke vragen en interpellaties doorgestuurd en honderdduizenden college- en gemeenteraadsdossiers door haar handen gehad.

“De Stad Brugge kent ze door en door en haar kantoor in het stadhuis is haar tweede thuis. Het was zelfs het toneel van een prachtige romance, want in Roland Govaert, oud-bureauchef van dienst eigendommen, vond ze de liefde van haar leven. Ze trouwden in 2003. Daarnaast is Kathleen een collega waar je altijd en overal op kan rekenen, een luisterend oor en een vat vol kennis. Veel collega’s noemen haar ‘het moederke’ van onze organisatie. Nog anderen spreken over ‘een monument’….