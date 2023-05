Bruggeling Peter Locket (53) staat 35 jaar op scène: “Noem mij alstublieft geen Elvis-imitator”

Op 13 mei viert Bruggeling Peter Locket 35 jaar zangcarrière met een concert in dansschool Ramon in Assebroek. De voormalige laureaat van The European Elvisfestival in Bad Nauheim heeft een fraai visitekaartje: de cd ‘The Wonderful World of Rock’n Roll’, waarin hij onder meer enkele Elvis-nummers zingt.

“Het stond in de sterren geschreven dat ik liedjes van Elvis zou vertolken, want op mijn geboortedag – 26 augustus 1969 – zong The King live in Las Vegas. Een legendarisch concert dat nadien op elpee uitgebracht werd”, glundert Peter Van Loocke (53). Het is dankzij zijn peter Roger Van Loocke, de rockende tweelingbroer van zijn vader, dat hij de muziek van Elvis leerde kennen.

Zangwedstrijden

“Mijn vroegste muzikale herinneringen zijn de bezoekjes aan de 13de Eeuwse Kelder in de Kuipersstraat, waar ik op achtjarige leeftijd met mijn ouders en peter naartoe trok. Uitbater Dirk zong en speelde er piano. Maar het is vooral de dood van The King die ik altijd zal onthouden: we waren op 16 augustus 1977 op vakantie in Lugano in Zwitserland.”

“Mijn vader begon te huilen toen Elvis stierf”

“Het hotel stond in rep en roer: Elvis was gestorven, mijn vader begon te huilen. Van toen af ben ik mij echt beginnen verdiepen in het leven en de carrière van de zanger die een zwart muziekgenre populair maakte bij een wit publiek. Ook al mochten de ‘obscene’ heupbewegingen van Elvis The Pelvis niet op tv getoond worden, ik probeerde die moves wel te imiteren!”

VBRO

“Op school en tijdens vakantiekampen met jeugdbewegingen zong ik nummers van Elvis. Op mijn dertiende trok ik mijn stoute schoenen aan en belde aan bij Willy Lustenhouwer, met de mededeling dat ik zanger wou worden. Hij raadde mij aan om deel te nemen aan een zangwedstrijd die radio VBRO in het Boudewijnpark organiseerde.”

“Omdat mijn Engels nog niet zo goed was, zong ik een Vlaams liedje: Ik ben verliefd op jou, een nummer van Paul Severs. Ik was boos, ik vond dat ik slecht gezongen had en wachtte de prijsuitreiking niet af. Twee dagen later belden ze van de VBRO met de vraag wanneer ik mijn prijs zou afhalen…”

Soundmixshows

“Nadien nam ik deel aan tal van liedjeswedstrijden, het was de periode van de populaire soundmixshows. Tijdens mijn legerdienst in 1988 ben ik beginnen optreden in soldatencafés. Later dweilde ik met Paul Severs verschillende Duitse kazernes, waar Belgische soldaten gestationeerd waren, af.”

“Een toeschouwer, wiens vrouw de secretaresse van Marc Dex was, bezorgde mij mijn eerste betalende concerten. Aanvankelijk zong ik onder mijn echte naam, totdat de presentator van een carnavalsbal in het Jagershof in Sint-Andries mij aankondigde als Peter Locket. Ik ben dan maar die naam blijven gebruiken.”

“Ik mocht Priscilla Presley eens goed vastpakken”

“Noem mij alstublieft geen Elvis-imitator! Mijn respect voor The King is te groot! Ik zing zijn nummers in mijn eigen stijl, naast liedjes van Cliff Richard, Buddy Holly, Ricky Nelson en Shakin Stevens. Niemand kan het belang van Elvis voor de rockgeschiedenis betwisten, hij heeft zoveel muzikanten beïnvloed.”

Bad Nauheim

“Artiesten als Tom Jones en Bruce Springsteen geven dat toe, zelfs The Beatles zijn naar Graceland geweest om er Elvis te ontmoeten. Persoonlijk verkies ik zijn eerste periode, toen hij echte rock-‘n-roll zong, boven zijn meliger wereldhits na zijn legerdienst. Maar ik koester al zijn cd’s en films, vooral de hoes die zijn vrouw Priscilla Presley van haar handtekening voorzien heeft.”

“Ik heb Priscilla diep in de ogen kunnen kijken, nadat ik in 2017 The European Elvisfestival in Bad Nauheim won. Dichter bij Elvis kon ik niet komen: ik heb aan zijn geboortehuis in Tupelo en aan zijn graf in Memphis gestaan, ik heb zijn huis in Graceland bezocht én ik heb zijn weduwe eens innig mogen vastpakken.”

“Mijn zoon Garon is genoemd naar Elvis’ tweelingbroer”

“Priscilla was verheugd dat ik die prijs gewonnen had in de Duitse stad, waar zij als veertienjarige kolonelsdochter Elvis tijdens zijn legerdienst leerde kennen”, glimlacht Peter Van Loocke, die zijn zoon Garon noemde: een knipoog naar Elvis’ tweelingbroer die bij de geboorte stierf. “Mijn vrouw Annick had nochtans gezegd dat de voornaam van ons kind niet naar Elvis mocht verwijzen, maar dat weetje wist ze niet….”

Puntschoenen

In zijn Elvis-kamer prijken elpees, cd’s, video’s en posters van The King. Voor ons haalt Peter Van Loocke zijn puntige, zwart-witte rockabilly schoenen uit, die hij in Spanje via Schoenen Chris Vos op maat liet maken en aantrekt voor elk optreden en nostalgische rock-‘n-roll evenementen.

“Annick draagt dan een hoepeljurk!”, zegt Peter Van Loocke. Uiteraard ontbreekt zijn hemdje met het embleem van de Sun Studio in Memphis, waar Elvis in 1954 zijn eerste single That’s all Right uitbracht, op geen enkel concert.

Oh Boy

Op Peters kast prijken nog enkele trofees: de Benelux Soundmix Award van 1988, de zege in het RTBF programma Tête d’Affiche waarvoor hij met het RTBF-orkest Oh Boy van Buddy Holly live vertolkte. We ontdekken ook een cassette met een medley die muziekproducer Christoff Wybouw bij Onadisc in Varsenare opnam. En uiteraard de cd The Wonderful World of Rock’n Roll, die Peter Locket vorig jaar uitbracht.