Bruggeling onder de loep: Carl Vogels, de Brugse elektriciteitspionier

Brugge zag in de voorbije eeuwen veel mensen passeren die in hun tijd grote bekendheid genoten, maar daarna in de nevelen van de geschiedenis verdwenen. Gediplomeerd gids Chris Weymeis haalt elke week zijn loep boven en vertelt het verhaal van die ‘vergeten’ Bruggelingen. Vandaag: Carl Vogels, elektriciteitspionier in Brugge.

De levering van elektriciteit is tegenwoordig zo evident dat we er niet bij stilstaan dat er een tijd was dat die energiebron niet bestond. Wie in Brugge de eerste was om stroom te leveren, is geen uitgemaakte zaak. Een van de twee mogelijke kandidaten is Carl (Charles) Vogels, geboren op 19 mei 1858 in Oostende. Wanneer en waar de jonge Carl het beroep van elektricien leerde, is niet bekend, maar mogelijk via zijn vader Reginald. In 1882 woonde die met zijn gezin aan de Eiermarkt in Brugge en maakte hij in een advertentie publiciteit als Opticiaan, Elektriciaan.

Reclametekst

Op 29 juni 1886 trouwde Carl Vogels in Brugge met de Brugse Jeanne Marie Van Rolleghem die hem drie kinderen schonk. Volgens onderzoek door Jaak Rau vestigde Carl zich op 18 juli 1883 in de Steenstraat in Brugge als opticien, elektricien en verkoper van fotografisch materiaal. Een dikke maand later vraagt hij aan het stadsbestuur toestemming om zijn gevel aan de zijde van Sint-Salvatorskerkhof te mogen beschilderen met een reclametekst die onder andere vermeldt: Elektriek Getuig, Téléphones en Lumière électrique.

Op de foto van de Vlamingstraat in 1908 zien we links de winkel met het uithangbord van Carl Vogels. © Stadsarchief Brugge/Beeldbank

De eerste keer dat Carl Vogels als elektricien in de belangstelling komt, is in 1887. Naar aanleiding van het feest ter gelegenheid van de onthulling van het standbeeld van Breidel en de Coninck op de Markt vindt op 17 augustus op de Langerei een groots Venetiaans feest plaats. De verlichting met vele elektrische lampjes op een boot is Vogels’ werk.

Generator

Op 23 maart 1889 verlaat Carl Vogels het pand in de Steenstraat 89 en verhuist naar de Zuidzandstraat, even voorbij de Zilverstraat. In datzelfde jaar huurt Vogels ook een bijgebouw in de Westmeers en installeert er een locomobiel of mobiele stoommachine om elektriciteit te produceren waarmee hij via lange kabels een paar hotels op het Stationsplein (nu ’t Zand) van elektriciteit voorziet. Als hij in de kelder van zijn zaak in de Zuidzandstraat clandestien een generator plaatst, lokt dat bij de buren echter protest uit. In 1897 verhuist het gezin Vogels naar de Cordoeaniersstraat. In datzelfde jaar levert hij via een generator stroom aan de herberg De Keizerlijken Arend voor de eerste filmvoorstelling in Brugge. In 1900 verhuist Vogels naar de Vlamingstraat waar hij als gevolg van de stijgende concurrentie nog enkel als opticien actief is. Hij overlijdt er op 8 januari 1917.