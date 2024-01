Bruggeling onder de loep (54)Germaine Van Middel, bekend als ‘Dikke Mène’

Onze stad zag in de voorbije eeuwen veel mensen passeren die in hun tijd grote bekendheid genoten, maar daarna in de nevelen van de geschiedenis verdwenen. Gediplomeerd gids Chris Weymeis haalt elke week zijn loep boven en vertelt het verhaal van die ‘vergeten’ Bruggelingen. Vandaag: Germaine Van Middel, bekend als ‘Dikke Mène’.

Een van de bekendste Brugse volksfiguren waarvan op Facebook nog geregeld een foto opduikt, is wijlen Germaine Van Middel, beter bekend als Dikke Mène. Maar wie was die vrouw? Dikke Mène, ook wel Meene geschreven, werd als Germaine Marie Eudoxie geboren op 11 oktober 1899 in de Bollaardstraat als dochter van timmerman Alfred Van Middel en kantwerkster Euxodie Roosebrouck. Zelf vertelde ze dat ze geboren was in “’t kwartier van ‘t Kleine Kuipersstraatje en de Mortierstraat, waar er toen tien huizetjes stonden, die maar één gezamenlijke koer hadden”. Germaine kwam uit een kroostrijk gezin met tien kinderen. “Het was een leuke tijd, vooral rond Kerstmis en Nieuwjaar, wanneer we in de buurt liedjes gingen zingen om een kluute te krijgen”, vertelde Germaine ooit.

Scheiding

Mène huwde op 14 februari 1920 in Brugge met Florimond Samson, een werkman afkomstig van de Calvariebergstraat. Op 11 oktober 1935, op Germaines 36ste verjaardag, scheidde het echtpaar echter. Dikke vijf jaar later en in volle oorlogsperiode huwde Germaine op 8 januari 1941 met glasbewerker François Ryde. Mogelijk leerden ze elkaar kennen omdat ze in elkaars buurt woonden: François in de Rijkepijndersstraat; Germaine in de Korte Ropeerdstraat. Germaine woonde vanaf 1926 in talrijke Brugse straten. Eerst in de Jan Miraelstraat vervolgens in de Rolweg, Rijkepijndersstraat en Carmersstraat. In die laatste straat baatte ze een klein winkeltje uit, alsook het café De Vier Winden waar de spaarmaatschappij De Vlugge Bie gevestigd was, maar ook vele Clubsupporters over de vloer kwamen. Daarnaast stond Mène ook op de groenten- en fruitmarkt, eerst in de Spanjaardstraat, nadien aan de Stadsschouwburg. Germaine Van Middel wist dat ze bekend was als Dikke Mène, maar het stoorde haar niet. “Ook bij de politie sta ik zo bekend”, vertelde ze eens. Ze was ook bekend bij Willy Lustenhouwer die het in zijn vele liedjes vaak over haar had. Kortom, Germain Van Middel was een échte Brugse volksfiguur en, zoals velen van hen, iemand met een gouden hart, maar die tegelijkertijd vochten voor hun boterham.

Café De Vier Winden

Het café De Vier Winden waar Dikke Mène achter de toog stond, terwijl haar man met stootkar en hond door de stad trok, werd later door de Stichting Marcus Gerards gerestaureerd. Daarna was het secretariaat voor het West-Vlaams Orkest er ondergebracht. (Chris Weymeis)