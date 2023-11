Bruggeling onder de loep (44): Blikslager Pietje Klerk

Onze stad zag in de voorbije eeuwen veel mensen passeren die in hun tijd grote bekendheid genoten, maar daarna in de nevelen van de geschiedenis verdwenen. Gediplomeerd gids Chris Weymeis haalt elke week zijn loep boven en vertelt het verhaal van die ‘vergeten’ Bruggelingen. Vandaag: blikslager Pietje Klerk.

Een naam die voor vele Bruggelingen klinkt als een klok, is Pietje (Pieter) Klerk, officieel Petrus De Clerck. Pieter werd op 29 mei 1849 in Brugge geboren als zoon van biervoerder Franciscus De Clerck en Joanna De Reyghere. Het gezin woonde toen in de Vuldersstraat. Het beroep van biervoerder uitoefenen, zag Pieter niet zitten, dus ging hij in de leer bij een blikslager in de Langestraat. Toen het tijd was om zijn militaire dienst te vervullen, trok hij als loteling een gunstig lot en kon hij aan de dienst ontsnappen. De zoon van zijn baas trok echter een slecht lot en moest naar het leger. Zoals het in die tijd wel vaker gebeurde, ging Pieter mits betaling in de plaats van de zoon naar het leger. Toen hij afgezwaaid was, vertikte zijn werkgever het echter om hem de afgesproken vergoeding uit te betalen. Pieter zinde op wraak. Hij startte een kleine blikslagerij en werd dus een concurrent van zijn vroegere werkgever.

‘Verhuisziekte’

Op 18 maart 1874 huwde hij met de Brugse Theresia Van den Broucke die hem tien kinderen schonk, waaronder Emiel (°1880) en Alphonse (°1886) die later Pieters bedrijf tot een bloeiende zaak zouden uitbouwen. Petrus De Clerck had de verhuisziekte, zo vinden we hem terug in onder andere de Vuldersstraat, Gentpoortvest, Gentpoortstraat, Vizierstraat en Langestraat. Op de hoek van die laatste straat met de Kersenboomstraat had moeder Theresia haar winkel en het is ook daar dat Pietje Klerk op 26 maart 1907 overleed. Ook het bedrijf dat Petrus uitbouwde was op diverse adressen gevestigd. Zo hadden de zonen Emiel en Alphonse een opslagplaats in de Carmersstraat en nadien een ruime atelier in de Beenhouwersstraat. In 1903 trouwde Emiel met Mathilde De Laender. Ze kregen een zoon, Albert (°1909). Emiel was tot lang na Tweede Wereldoorlog voorzitter van Club Brugge; zijn zoon en kleinzoon namen de fakkel over. Op een bepaald moment woonden Emiel en Alphonse allebei in de Beenhouwersstraat, maar later bouwden ze elk een villa aan de Scheepsdalelaan 17 en 19.

Petrus De Clerck, bekend als Pietje Klerk. (gf)

Conservenblikken

Het bedrijf van Pietje Klerk was bekend als blikslagerij. Zo werden in 1908 in de Beenhouwersstraat voor het eerst op mechanische wijze conservenblikken gemaakt. Dagelijks produceerde men er 10.000 stuks die alle met de hand moesten worden dichtgelast. In 1910 telde het bedrijf twintig werknemers en werd er tot 18 uur per dag gewerkt. In de loop der tijd ging het bedrijf diverse fusies aan, maar in de jaren 1980 viel definitief het doek over de firma. (CW)