Bruggeling onder de loep (43)Componist Adolf De Graeve

Onze stad zag in de voorbije eeuwen veel mensen passeren die in hun tijd grote bekendheid genoten, maar daarna in de nevelen van de geschiedenis verdwenen. Gediplomeerd gids Chris Weymeis haalt elke week zijn loep boven en vertelt het verhaal van die ‘vergeten’ Bruggelingen. Vandaag: Componist Adolf De Graeve.

Behalve vele minder bekende kunstenaars, telt Brugge ook minder of zelfs totaal onbekende componisten. Een daarvan is bijvoorbeeld Adolf De Graeve, een getalenteerd musicus met een eerder ongelukkig leven. Adolf werd geboren op 7 augustus 1881 in de Peperstraat waar zijn ouders Pierre De Graeve en moeder Célestine Bonheure woonden. Vader was kleermaker, maar werd kort erna huisbewaarder van het muziekconservatorium aan de Sint-Jakobsstraat. In 1891 overleed vader De Graeve en moest zijn echtgenote de conciërgewoning verlaten. Ze ging opnieuw in de Peperstraat wonen, waar ze op 84-jarige leeftijd overleed.

Piano

Adolf liep eerst school in Groeninge en nadien in de Sint-Annaparochie. Ook volgde hij notenleer waarvoor hij in 1896 de eerste prijs behaalde. Om het gezin te ondersteunen, leerde Adolf het kleermakersberoep, maar toch ging zijn liefde uit naar muziek. Dat was ook duidelijk voor Hendrik Vanden Abeele, onder andere organist aan de Onze-Lieve-Vrouwekerk. Met Vanden Abeeles steun studeerde Adolf zes jaar piano aan het conservatorium. Nadien trok hij naar het conservatorium in Brussel waar hij talrijke prijzen won, onder andere in theoretische harmonie, geschreven harmonie en voor fuga en contrapunt. Het einddiploma aan het Brusselse conservatorium bleef in Brugge niet onopgemerkt. Adolf kreeg op Sint-Anna dan ook een volkse huldiging. In 1908 werd hij tot leraar benoemd aan het Blindengesticht in Brugge en later tot kapelmeester-organist van de begijnhofkerk. Al op 19 maart 1887 was Adolf De Graeve getrouwd met Lutgarde Scherpereel die hem vier kinderen schonk. Na eerst in Assebroek gewoond te hebben, verhuisden ze naar de Gentpoortstraat. Dit gebeurde waarschijnlijk omdat Adolf in 1913 tot kapelmeester-organist van de Heilige Magdalenakerk was benoemd. Adolf overleed in het Sint-Jozefsziekenhuis aan de Komvest op 23 september 1920 op 39-jarige leeftijd.

Volksverheffing

In Brugge beleefde Adolf De Graeve zijn eerste triomf in 1912 in de feestzaal van de Gilde der Ambachten met de uitvoering van zijn bijbels spelSamuel op tekst van Marcel Breyne. Hij kreeg de steun van de toneelvereniging van het Christen Vlaams Verbond met een koor van 230 kinderen en volwassenen, en met een groot orkest. Daarnaast schreef hij nog de muziek van tal van andere werken die konden rekenen op de steun van de geestelijkheid omdat ze in dienst van de volksverheffing stonden.