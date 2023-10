Bruggeling onder de loep (42): PortretfotograafGaston Michiels

Onze stad zag in de voorbije eeuwen veel mensen passeren die in hun tijd grote bekendheid genoten, maar daarna in de nevelen van de geschiedenis verdwenen. Gediplomeerd gids Chris Weymeis haalt elke week zijn loep boven en vertelt het verhaal van die ‘vergeten’ Bruggelingen. Vandaag: portretfotograaf Gaston Michiels

Al vanaf de 19de eeuw telt Brugge vele al dan niet professionele en gerenommeerde fotografen. In al die tijd hebben zij de stad in al haar facetten op de gevoelige plaat of digitaal vastgelegd. Daarnaast zijn er fotografen waarvan geen of bijna geen straatbeelden bekend zijn omdat ze vooral als portretfotograaf actief waren. Een van hen was Gaston Michiels. Hij werd op 2 juli 1902 in de Wulpenstraat geboren als zoon van koopman Theofiel en Alice Stalpaert. Vader Michiels, en dus ook Gaston, stamt uit een rasechte Brugse familie. Theofiel had een broer, Odilon, en hun vader Louis was slager in de Wollestraat. Odilon was de vader van Bruggekenner en kunstschilder Guillaume Michiels; dus: Gaston en Guillaume waren neven.

In de leer

Gaston ging naar school bij de Frères. Hij wilde kunstschilder worden en studeren aan de Brugse Academie voor Schone Kunsten in de Katelijnestraat. Dat was niet de wens van vader Theofiel. Die zag liever dat zijn zoon in de voetsporen stapte van Gastons achterneef Jan Frans Michiels, een van de eerste Brugse fotografen. Daarom stuurde vader Gaston in de leer bij fotograaf Van Sassenbrouck in de Wollestraat. Tijdens zijn vierjarige (!) legerdienst, vanaf 1919, kwam Gaston bij het vliegwezen van het vernieuwde Belgische leger terecht. Zijn enige taak bestond erin de rekruten hun post te bezorgen. Dat liet hem toe dat hij elk vrij moment onbezoldigd bij Van Sassenbrouck kon helpen.

Gaston Michiels. (gf)

Opnieuw voelde Gaston de drang om zich aan de Academie in de schilderkunst te bekwamen, maar ook dit keer stak vader daar een stokje voor. Na zijn legerdienst richtte Gaston aan de Langerei 61, naast drukkerij Walleyn, zijn eigen studio op. Op 13 april 1926 huwde hij met Julienne Ghyoot en kregen ze een dochter, Marie-Thérèse. Gastons fotozaak trok door zijn ligging heel wat klanten aan uit Koolkerke, Damme, Moerkerke en andere dorpen, vooral omdat hij zich had gespecialiseerd in portretfotografie. Op zijn zestigste sloot Gaston zijn zaak onder andere omdat de portretfotografie niet meer rendeerde. Met zijn vrouw en dochter verhuisde hij naar de Dampoortstraat 171 in Sint-Kruis waar in 1973 zijn vrouw overleed.

Droom verwezenlijken

Nu had Gaston alle tijd om zijn droom te verwezenlijken, de schilderkunst. Hij schilderde of aquarelleerde vooral landschappen en stelde een paar keer tentoon. Hij overleed op 8 juni 1999 op 98-jarige leeftijd. Omdat zowel Gaston als Guillaume hun werken met G. Michiels tekenden, besloot Guillaume te ondertekenen met G. A. Michiels.