Bruggeling onder de loep (41): Brouwer Henri Eeckhout

Onze stad zag in de voorbije eeuwen veel mensen passeren die in hun tijd grote bekendheid genoten maar daarna in de nevelen van de geschiedenis verdwenen. Gediplomeerd gids Chris Weymeis haalt elke week zijn loep boven en vertelt het verhaal van die ‘vergeten’ Bruggelingen. Vandaag: brouwer Henri Eeckhout.

Tegenover het Atheneum aan de Sint-Clarastraat waren gedurende enkele jaren een brouwerij en limonadefabriek gevestigd. Het was een eerder bescheiden bedrijf dat werd uitgebaat door Henri Eeckhout en zijn zoon Adolf.

Kaakstraat

Henri Eeckhout werd geboren op 8 juni 1878 in de Kaakstraat in Sint-Michiels. Nu heet de straat Koningin Astridlaan. Henri is de zoon van Henri sr. en Louise Trancez. Beiden zijn uit Oostkamp afkomstig en baten aan de Kaakstraat een winkel uit. Mogelijk was vader Henri ook seizoenarbeider waardoor Henri’s geboorteakte mee door de vroedvrouw is ondertekend. Dit alles en nog veel meer is ons bekend dankzij opzoekwerk door wijlen Jaak A. Rau. Wanneer Henri jr. op 24 april 1906 met Marie Reinilde De Ghein trouwt, woont het koppel nog even in aan de Kaakstraat. Korte tijd later verhuizen ze naar de Niklaas Desparsstraat, waar ze een herberg uitbaten. Die wordt, samen met onder andere het fort Het Bezemtje, omstreeks 1930 afgebroken wanneer de familie Dhoedt er de bioscoop Nova opricht. In de Niklaas Desparsstraat wordt op 16 juni 1907 zoon Adolf geboren en twee jaar later een dochtertje dat na enkele maanden overlijdt. In 1909 verhuist het gezin Henri Eeckhout-De Ghein naar de burgerwoning Sint-Clarastraat 103. Die werd in 1900 gebouwd naar de plannen van architect Julien De Bisscop en in opdracht van Henri Hubené die in de Sint-Jakobsstraat een apotheek had. Eind 1909 start Henri Eeckhout er een brouwerij die zijn naam draagt. Daarnaast voert hij met paard en kar bier rond in Brugge, voert hij Engelse bieren in en richt hij onder de naam Mon Désir een limonadefabriek op. Henri verkoopt ook nog een nieuwigheid: sifons. Geleidelijk aan wordt zoon Adolf in het bedrijf ingeschakeld. In 1931 trouwt die met Alice Van Deven en het gezin gaat wonen in de Schrijversstraat. Nadat op 22 oktober 1932 vader en weduwnaar Henri Eeckhout overlijdt, gaat Adolf in de Sint-Clarastraat wonen. Omstreeks 1934 verhuist Adolf naar de Wagnerstraat in Assebroek, waar hij zijn activiteiten als limonadefabrikant voortzet en bier verkoopt.

Henri Eeckhout. (gf)

Duits werkkamp

In de Tweede Wereldoorlog wordt Adolf door de Duitsers opgepakt en naar een Duits werkkamp gestuurd. Hierdoor is zijn vrouw genoodzaakt de activiteiten stop te zetten. Als Adolf in 1945 naar huis terugkeert en merkt dat geen van zijn dochters de brouwerij of limonadefabriek wenst voor te zetten, verhuist het gezin naar Charleroi, waar Adolf in 1977 overlijdt. (CW)