Bruggeling onder de loep (40): Architect Oscar De Breuck

Onze stad zag in de voorbije eeuwen veel mensen passeren die in hun tijd grote bekendheid genoten maar daarna in de nevelen van de geschiedenis verdwenen. Gediplomeerd gids Chris Weymeis haalt elke week zijn loep boven en vertelt het verhaal van die ‘vergeten’ Bruggelingen. Vandaag: architect Oscar De Breuck.

De voorbije eeuwen passeerden er in Brugge heel wat bouwmeesters en architecten met naam en faam. Daarnaast zijn er vele minder bekenden die op een of andere manier hun stempel in het Brugse straatbeeld hebben nagelaten. Een van hen is Oscar De Breuck.

Hij werd op 7 juli 1855 in de Eekhoutstraat in Brugge geboren als zoon van Bernard De Breuck, deurwaarder bij de rechtbank van eerste aanleg in Veurne, en van Fanny De Vestel. Oscar studeerde van 1872 tot 1875 aan de Brugse academie bij onder andere Louis Delacenserie. Nadien trok hij naar de Koninklijke Academie van Antwerpen waar De Breuck onder andere lessen volgde bij de eclectisch gerichte architect Jozef Schadde die later in Brugge bekendheid verwierf als architect van het neogotische station op ’t Zand.

Eigenzinnige visie

Na zijn studies was Oscar De Breuck tot aan zijn overlijden leraar aan de Brugse academie en deels aan de Nijverheidsschool. Hij gaf les in bouwkunde, beeldhouwkunst en nijverheidstekenen. Hij had een eigenzinnige kijk op de archi¬tectuur in Brugge en een aparte interpretatie van de middeleeuwen. Als creatief bouw¬meester dankt hij zijn faam vooral aan de vele projecten die zich onderscheiden van de eerder saaie ontwerpen van sommige van zijn Brugse collega’s. Zo maakte hij in 1880 twee ontwerpen voor een nieuwe Provinciaal Hof op de Markt, voor de restauratie van de Ezelpoort of het overdekken van de binnenkoer van de Hallen op de Markt. Die plannen werden echter nooit gerealiseerd.

In 1881 en 1882 lukt het Oscar De Breuck wel om twee kunstige restauraties te realiseren. De eerste is de restauratie van een gekanteelde gevel uit 1573 aan de Sint-Amandsstraat 7. Zijn vrije interpretatie komt tot uiting in het aanbrengen van een opvallende luifel met kleine draken als waterspuwers. De tweede restauratie is die van de gevel van het huis Casterman (1639) aan de Sint-Jakobsstraat 27, het huidige Stedelijk Conservatorium.

Oscar De Breuck kreeg in zijn geboortestad niet veel opdrachten. Hij was immers een liberaal in het katholieke Brugge én extravagant. Toch kon hij rekenen op erkenning en kreeg hij voldoende opdrachten buiten de “officiële sfeer”. Een van zijn bekendste realisaties is de gevel van de ‘Vieux Bruges’ (1919) aan de Steenstraat die in 1961-1962 plaats moest maken voor een warenhuis. De Breuck overleed in Brugge op 17 mei 1921. (Chris Weymeis)