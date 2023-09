Bruggeling onder de loep (38): Marie-Dominique Berlamont, abdis van de arme klaren

Onze stad zag in de voorbije eeuwen veel mensen passeren die in hun tijd grote bekendheid genoten, maar daarna in de nevelen van de geschiedenis verdwenen. Gediplomeerd gids Chris Weymeis haalt elke week zijn loep boven en vertelt het verhaal van die ‘vergeten’ Bruggelingen. Vandaag: abdis Marie-Dominique Berlamont van de arme klaren.

De tijd dat er in de Brugse binnenstad vele abdijen en kloosters, zowel van zusters, paters als broeders, waren gevestigd, ligt al een tijdje achter de rug. Nu kan men ze bijna op één hand tellen. Over de geschiedenis van de meeste van die instellingen is heel wat bekend, maar dat geldt minder voor zij die ze leidden. Uitzonderingen zijn onder andere Lubert Hautscilt van de Eekhoutabdij en Jan Crabbe van de Duinenabdij.

Het bidprentje van Marie Dominique Berlamont. © Verzameling A. Van den Abeele

In dat rijtje hoort ook Marie-Dominique Berlamont thuis, kloosteroverste van de arme klaren of colettijnen. Zij werd geboren in Izegem op 14 maart 1799 als oudste kind in het gezin van tien van Louis Berlamont en Marie Vincke. Omdat zij het levenslicht zag in wat men tijdens de Franse periode de beloken tijd noemde, werd ze clandestien gedoopt met de namen Julia Gudula Blanca. Marie-Dominique was haar kloosternaam.

Opvolgster

Uit een studie van Andries Van den Abeele weten we dat ze als jong meisje in Rumbeke op kostschool zat en vanaf haar 17de thuis niet enkel hielp bij de opvoeding van haar broers en zussen, maar tevens over een paar honderd arbeiders in het textielbedrijf van haar vader waakte. Na lang aandringen trad zij op 26-jarige leeftijd in bij de arme klaren in Brugge onder de kloosternaam Marie-Dominique. Ze kreeg er de leiding over de meisjesschool van het klooster en vanaf 1829 was ze verantwoordelijk voor de opleiding van novicen.

Na het overlijden van de kloosteroverste in 1830 werd ze door de gemeenschap tot haar opvolgster gekozen. Marie Dominique was bijzonder vroom en er circuleerden zelfs verhalen over extases en over aanvallen door de duivel. In het memoriaalboek van het klooster is zelfs genoteerd dat Onze-Lieve-Vrouw vier uur lang aan haar verscheen! Ze legde zichzelf ook verstervingen en penitenties op tot de Brugse bisschop Boussen haar beval hierin niet door te gaan zonder zijn toestemming. De reputatie van de abdij (en het klooster) zorgden ervoor dat vele postulanten zich aanmeldden, waaronder twee zussen van Marie-Dominique.

Nieuwe kloosters

Dit succes zette de abdis er toe aan om nieuwe kloosters te stichten. Vanuit het convent in Brugge werden niet minder dan 14 nieuwe kloosters gesticht in België, Frankrijk en Engeland. Marie-Dominique Berlamont overleed in Brugge op 31 augustus 1871. Al tijdens haar leven werd ze als een heilige beschouwd, zodat na haar dood inspanningen werden geleverd om haar zalig en heilig te verklaren. Tevergeefs echter.