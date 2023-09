Bruggeling onder de loep (37): Ferdinand De Pape, miniaturist uit de 19de eeuw

Onze stad zag in de voorbije eeuwen veel mensen passeren die in hun tijd grote bekendheid genoten maar daarna in de nevelen van de geschiedenis verdwenen. Gediplomeerd gids Chris Weymeis haalt elke week zijn loep boven en vertelt het verhaal van die ‘vergeten’ Bruggelingen. Vandaag: miniaturist Ferdinand De Pape.

Bij het horen van de term ‘miniatuur’ denkt men bijna onwillekeurig aan een kleine, kleurrijke afbeelding in een of ander handschrift uit vooral de 14de tot 16de eeuw. Dat er in de 19de eeuw ook nog miniaturisten bestonden, is misschien minder bekend. Bruggeling Ferdinand De Pape was een van hen.

De man wordt geboren op 10 januari 1810, in de Geldmuntstraat in Brugge, als zoon van goudsmid Charles De Pape en Marie Van Dierendonck. In 1822 vestigt het gezin zich in Parijs, waar Ferdinand tekenlessen volgt en het beroep van edelsmid leert.

Gelauwerd militair

In 1827 is Ferdinand evenwel terug in het land en start een – weliswaar korte – militaire loopbaan; hij brengt het zelfs tot luitenant. Bij de onlusten in Brussel die leiden tot de onafhankelijkheid van België neemt De Pape deel aan de driedaagse gevechten in het Warandepark. Tijdens gevechten tussen Sluis en Oostburg geraakt hij gewond en in 1834 krijgt hij voor zijn inzet het IJzeren Kruis, dat hem in Brugge wordt overhandigd door burgemeester Jean-Baptiste Coppieters ‘t Wallant, in aanwezigheid van de Burgerwacht of Garde Civique.

In het album ‘Jérusalem a Bruges’ (1842) verscheen deze miniatuur van de Jeruzalemkapel in Brugge. (gf) © Chris Weymeis

Er komt een einde aan zijn militaire loopbaan en Ferdinand grijpt terug naar potlood en penseel, terwijl hij zich dankzij de conservator van de Bourgondische bibliotheek kan vervolmaken in de schilder- en miniatuurkunst. Hij is bijzonder talentrijk en kent succes bij heel wat vorsten, prinsen en edelen in ons land, maar ook in Frankrijk, Italië en Engeland. Tijdens zijn vijftigjarige carrière realiseert hij tal van werken in de traditie van de middeleeuwse miniaturisten. Ferdinand overlijdt op 29 november 1885 in de Westmeers in Brugge, waarna zijn naam uit het (Brugse) collectieve geheugen verdwijnt.

Leopold I als koper

Nochtans illustreerde Fernand De Pape enkele belangrijke Brugse publicaties. Bijvoorbeeld in 1846 Recherches historiques sur la chapelle du S. Sang, dat door Jan Gailliard werd uitgegeven. Dit werk werd aangekocht door onder andere koning Leopold I. Ook het Album du cortège historique du Jubilé du S. Sang à Bruges… 1850 werd door hem geïllustreerd. In 1842 maakte hij veertien miniaturen voor de publicatie Jérusalem à Bruges.

De Pape maakte ook talrijke kopieën van werken van de Vlaamse Primitieven. Zo onder andere van het drieluik van Johannes de Doper en Johannes de Evangelist van Hans Memling, en van De aanbidding van de herders van de 16de-eeuwse kunstenaar Pieter Pourbus, waarvan het origineel zich in de Onze-Lieve-Vrouwekerk bevindt. (CW)