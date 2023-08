Bruggeling onder de loep (32): Engelse ondernemer William Chantrell

Onze stad zag in de voorbije eeuwen veel mensen passeren die in hun tijd grote bekendheid genoten maar daarna in de nevelen van de geschiedenis verdwenen. Gediplomeerd gids Chris Weymeis haalt elke week zijn loep boven en vertelt het verhaal van die ‘vergeten’ Bruggelingen. Vandaag: Engelse ondernemer William Chantrell.

Wie de lijst van (on)bekende Bruggelingen overloopt, merkt dat meer dan eens vreemdelingen een interessante rol in de geschiedenis van de stad hebben gespeeld. Daarbij lieten vreemde ondernemers zich niet onbetuigd. Tot de belangrijkste 19de-eeuwse ondernemers behoorden de broers Georges en William Chantrell.

Brugse burgerij

Georges en William, alsook hun oudere broer Robert en hun vier zussen, waren kinderen van Robert Chantrell die op 12 mei 1840 in Brugge overleed. Georges Chantrell werd op 12 augustus 1795 nabij Londen geboren, terwijl William op 6 april 1801 in het Duitse Cuxhaven het levenslicht zag. Volgens een studie over de familie door Andries Van den Abeele integreerde Georges zich volop in de hogere Brugse burgerij. Gezamenlijk waren beide broers actief in de rederij en de scheepsbevrachting. Daarnaast hield Georges zich vooral bezig met tuinbouwkunde en leveringen aan het Belgische leger. William Chantrell was actief in de fabricatie van kaarsen en zeep, de aanneming van openbare werken, de suikerraffinaderij (Ruiselede) en spoorwegaanleg. Eén belangrijk Brugs bouwwerk blijft verbonden met William Chantrell, namelijk de toren van Sint-Salvatorskathedraal. Nadat de kerk op 19 juli 1839 door brand was geteisterd, werd nog datzelfde jaar bij aanbesteding de heropbouw van de ingestorte bedakingen aan William toevertrouwd.

William Chantrell. (foto Hugo Maertens)

Architect

In juni 1840 was de herstelling – met uitzondering van de toren – een feit. Omdat William Chantrell ondertussen tot inspecteur van de spoorwegen was benoemd, kon hij niet meewerken aan de wederopbouw van de toren. Maar… hij bezorgde het West-Vlaamse provinciebestuur, dat instond voor de heropbouw, wel twee ontwerptekeningen voor een toren gemaakt door zijn broer Robert jr. die in Engeland een uitstekende reputatie als architect genoot. De plannen werden uitgevoerd onder leiding van de provinciale architect Bruggeling Pieter Buyck. Blijkbaar had William Chantrell een opvliegend karakter, terwijl ook drankmisbruik niet uitgesloten is. Zo vond in 1838 in het station van Oostende een incident plaats tussen William Chantrell en de stationschef. Onder andere zijn broer Georges poogden William tevergeefs tot bedaren te brengen, maar het werd een hoogoplopende ruzie die uitgebreid en kleurrijk in een politieverslag haar weerslag vond!

Naturaliseren

William liet zich op 23 augustus 1831 tot Belg naturaliseren. Hoewel hij op 16 december 1857 in Brugge overleed, werd hij in de buurt van Dover begraven. In Brugge werd zelfs geen uitvaartdienst voor hem gehouden! (CW)