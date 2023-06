Bruggeling onder de loep (22)Julien Saelens, de ‘Brugse gazelle’

Onze stad zag in de voorbije eeuwen veel mensen passeren die in hun tijd grote bekendheid genoten maar daarna in de nevelen van de geschiedenis verdwenen. Gediplomeerd gids Chris Weymeis haalt elke week zijn loep boven en vertelt het verhaal van die ‘vergeten’ Bruggelingen. Vandaag: Julien Saelens, de ‘Brugse gazelle’.

O

p 25 augustus 1957 werd in Assebroek het Julien Saelens Stadion plechtig in gebruik genomen. De naam van het sportcomplex verwijst naar een verdienstelijk atleet die deBrugse gazelle of de Zere loper werd genoemd. In de Tweede Wereldoorlog werd hij door de Duitse bezetter voor een onachtzaamheid opgepakt en naar een Duits werkkamp overgebracht, waar hij op 7 april 1945 overleed.

Loopcapaciteiten

Julien Edmond Leopold Saelens werd op 6 augustus 1920 in Brugge geboren. Net als zijn vader Celestin werd hij meubelmaker. Dankzij het voetbal werden Juliens loopcapaciteiten ontdekt en sloot hij zich in 1935 aan bij de nog jonge Brugse atletiekvereniging Olympic Brugge. De club was in 1934 opgericht en vergaderde in café Cranenburg op de Markt. Bij gebrek aan een eigen oefenveld, trainde men achtereenvolgens op de stadsvestingen en nadien op het veld van de Xaverianen, van Rust Roest aan het Zuidervaartje, het Doskoplein op Sint-Kruis en uiteindelijk op het Peerdenplein aan de Daverlostraat in Assebroek. Al snel behaalde Julien Saelens tal van prijzen. Zo verbrak hij op 3 september 1938 in Parijs tijdens het Europees kampioenschap het nationale record over de 200 meter. Ook in Brussel, Antwerpen en opnieuw in Parijs vestigde hij records op de 100 en 200 meter.

Onder de wapens

In 1940 werd Julien onder de wapens geroepen. Hij belandde in het 13de artillerieregiment in de Langestraat. Na 10 mei 1940 trok hij met zijn regiment naar Zuid-Frankrijk, maar na de capitulatie wist Saelens aan krijgsgevangenschap te ontkomen. Hij kwam terug naar Brugge waar hij een job kreeg bij de eetwarencontroledienst en tijd had om te trainen. Ook tijdens de oorlog behaalde hij vele overwinningen.

Het sportcomplex aan de Nijverheidsstraat in Assebroek, dat in augustus 1957, plechtig in gebruik werd genomen, kreeg de naam Julien Saelens. (foto Davy Coghe)

Noodlot

In augustus 1943 sloeg het noodlot echter toe. De pas waarmee Julien ontsnapte aan de verplichte tewerkstelling in Duitsland was verlopen en nog niet vernieuwd. Bij een pascontrole in Tielt werd hij aangehouden, naar Gent overgebracht en op een trein naar Duitsland gezet. Kort na zijn vertrek uit Gent kwam het bericht binnen dat hij in Brugge mocht blijven, maar het kwaad was geschied. Julien kwam in een werkkamp in Jena en later in Kahla terecht. In april 1945 waagde Julien zich bij de bedeling van het eten aan iets onreglementair en werd door een kampbewaker in de rug geschoten. Drie dagen later, op 7 april 1945, overleed hij aan zijn verwondingen. In 1960 werd zijn lichaam naar Brugge overgebracht en begraven op het ereperk in Steenbrugge. (Chris Weymeis)