Bruggeling onder de loep (17): Pierre Scourion vervulde drie ambten tegelijkertijd

Onze stad zag in de voorbije eeuwen veel mensen passeren die in hun tijd grote bekendheid genoten maar daarna in de nevelen van de geschiedenis verdwenen. Gediplomeerd gids Chris Weymeis haalt elke week zijn loep boven en vertelt het verhaal van die ‘vergeten’ Bruggelingen. Vandaag: Pierre Scourion, drie ambten in één.

Het lijkt onwaarschijnlijk dat één man tegelijkertijd stadssecretaris, stadsarchivaris en stadsbibliothecaris is. Toch lukte het Pierre Scourion om deze drie ambten te combineren. Pierre Jacques Scourion, zoals hij voluit heette, werd op 18 juni 1767 in Boulogne-sur-Mer geboren. Hij studeerde in zijn geboortestad bij de priesters van het Oratoire, maar dit betekent niet dat hij geestelijke werd. Op het einde van de 18de eeuw werd, bij gebrek aan roepingen, aan het Oratoire immers gewoon lekenonderwijs gegeven. Na zijn studies was hij enige jaren leraar, maar toen met de Franse Revolutie bepaalde onderwijsinstellingen werden afgeschaft, kwam Scourion naar Brugge, waar hij eerst adjunct-stadssecretaris werd en nadien stadssecretaris.

Met overgave

Blijkbaar vervulde hij zijn ambt met veel overgave, want bij staatswissel van Frankrijk naar Nederland, werd hij door koning Willem I in zijn ambt bekrachtigd en zelfs op 1 juni 1815 genaturaliseerd. Ook na de onafhankelijkheid van ons land in 1830 behield Scourion zijn plaats als stadssecretaris en dit tot aan zijn overlijden. In zijn hoedanigheid van stadssecretaris was hij verantwoordelijk voor de stedelijke archieven en in 1808 werd hij tevens als stadsbibliothecaris aangesteld. Pas in 1830 mocht hij van het stadsbestuur een archivaris aanstellen. Dat werd de jonge toenmalige adjunct-bibliothecaris Jules Van Praet, maar die koos al snel voor een politieke carrière waardoor de verantwoordelijkheid voor het Stadsarchief opnieuw bij Scourion terechtkwam. Met de gemeentewet van 1836 werden de gemeentearchieven wettelijk erkend en stond de deur weer open voor de aanstelling van een nieuwe archivaris. De dood van Scourion in 1838 bespoedigde de procedure voor de vervanging van zijn drie mandaten. Als bibliothecaris werd hij opgevolgd door de bekende Octave Delepierre.

Borstbeeld van Pierre Jacques Scourion, gebeeldhouwd door Jozef Geefs. (foto Stadsbibliotheek Brugge)

Grafredes

Pierre Scourion stierf op 4 september 1838 na een lange en pijnlijke ziekte. Na zijn uitvaartdienst in de Sint-Jacobskerk werd hij op het stedelijk kerkhof begraven. Uit de grafredes blijkt dat hij een uiterst bescheiden, maar zeer belezen man was die correspondeerde met vele geleerden in binnen- en buitenland. Daarnaast legde hij een uitgebreide historische en archeologische documentatie aan, publiceerde artikels, schreef redevoeringen voor de burgemeester, maar van al dat werk bleef zo goed als niets bewaard. (CM)