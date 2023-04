Bruggeling onder de loep (14): Félix Constant, onbekende van de Brugse School

Onze stad zag in de voorbije eeuwen veel mensen passeren die in hun tijd grote bekendheid genoten maar daarna in de nevelen van de geschiedenis verdwenen. Gediplomeerd gids Chris Weymeis haalt elke week zijn loep boven en vertelt het verhaal van die ‘vergeten’ Bruggelingen. Vandaag: Félix Constant, een onbekende van de Brugse School.

Een kunstenaar die vaak in naslagwerken wordt verzwegen, is Félix Constant, een geboren Brusselaar die vooral in Brugge actief was. Misschien is dat wel de reden van het stilzwijgen: hij behoorde noch bij de enen, noch bij de anderen. Toch wordt hij tot de Brugse School gerekend, hoewel die ‘school’ nooit heeft bestaan maar slaat op kunstenaars die in Brugge actief waren.

Gesloten en bedeesd

Félix Constant wordt geboren in Brussel op 8 oktober 1865, als zoon van Charles Constant en Romanie Balliu. Van vader Charles mag hij lessen aan de academie volgen. Hij voleindigt zijn studies, maar door zijn gesloten natuur en bedeesd karakter blijft Félix weg uit de artistieke kringen. Wanneer zijn vader in 1894 overlijdt, voelt hij zich in de steek gelaten en dreigt hij in een depressie te verzinken. Op aanraden van zijn vrienden richt hij zich volop op zijn kunst. Bij een bezoek in 1902 aan de tentoonstelling over de Vlaamse Primitieven ontdekt hij Brugge en het schilderachtig karakter van de stad. In 1903 zal hij deelnemen aan een tentoonstelling in de Hallen, ingericht door de Cercle Artistique Brugeois.

Ondertussen woont hij sinds 1902 in de Academiestraat in Brugge en besluit hij er als vrijgezel te blijven wonen. In 1903 verhuist hij naar de Hoornstraat, waar hij een beter atelier kan inrichten, maar in 1908 laat hij een huis bouwen in de nieuw aangelegde Biezenstraat, waar nu nummer 4 staat.

Alleen is maar alleen, moet vrijgezel Félix gedacht hebben, en op 24 juni 1922 – hij is dan 57 jaar – trouwt hij met de 40-jarige Brugse Emma Huyghe. Lang zal Constant niet van de huwelijkse staat genieten, want op 8 augustus 1924 overlijdt hij onverwachts in zijn huis in de Biezenstraat.

Water

Félix Constant nam geregeld deel aan tentoonstellingen, vooral in Brugge. Uit de geëxposeerde werken blijkt zijn voorliefde voor water. Zo stelt hij in 1902 de aquarel ‘Augustijnenbrug in Brugge’ tentoon. In 1903 is dat een gezicht op de Brugse reien, de Brugse haven en ‘Bassin de Pêche à Ostende’. In 1919 neemt Constant in Brugge deel aan de eerste naoorlogse expositie, met onder andere een gezicht op de Leeuwenbrug.

Het werk van Félix Constant is niet onbelangrijk voor de Brugse iconografie. Zo maakte hij een aquarel die de Handelskom in Brugge voorstelt. Het gezicht is geschilderd vanaf het Fort Lapin en toont de pakhuizen aan de overzijde. (Chris Weymeis)