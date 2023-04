Bruggeling onder de loep (13): Joseph Buffa, fotograafen prentenhandelaar

Onze stad zag in de voorbije eeuwen veel mensen passeren die in hun tijd grote bekendheid genoten maar daarna in de nevelen van de geschiedenis verdwenen. Gediplomeerd gids Chris Weymeis haalt elke week zijn loep boven en vertelt het verhaal van die ‘vergeten’ Bruggelingen. Vandaag: Joseph Buffa, fotograaf en prentenhandelaar.

De oudste bekende foto van Brugge dateert van 1844 (of vroeger), maar dat betekent niet dat we van vóór die periode geen afbeeldingen van stadsgezichten bezitten. We moeten dan wel onze toevlucht zoeken in tekeningen, prenten of litho’s. Een belangrijke 19de-eeuwse prentenverkoper was de Italiaanse Bruggeling Joseph Buffa, waarover zowel Jaak A. Rau en Marc Ryckaert publiceerden. Joseph (Giuseppe) Buffa is op 30 januari 1802 in het Italiaanse Pieve Tesino geboren en treedt er in 1821 in het huwelijk met Domitilla Tessaro. Het echtpaar krijgt één dochter. Ondertussen verblijft Josephs schoonvader, Pietro, al sinds 1802 in België, terwijl zijn echtgenote en kinderen in Pievo Tesino blijven wonen.

Winkel

Blijkbaar was het in ons land goed vertoeven, want in 1829 vestigt Joseph Buffa zich in Brugge en blijft er wonen tot aan zijn overlijden in 1864. Zijn echtgenote en dochter blijven achter in Italië. In Brugge opent Joseph in de Steenstraat een winkel als bijhuis van zijn schoonvader. In 1832 opent hij een eigen zaak in de Philipstockstraat, verhuist dan naar een winkel op de hoek van de Markt en de Vlamingstraat om tot slot te eindigen in de Steenstraat (nu nummer 3), waar hij ook overlijdt. Oorspronkelijk verkoopt Buffa gravures, lithografieën, aquarellen, muziekpartituren, maar ook teken- en schilderbenodigdheden. Later breidt hij zijn aanbod uit naar brillen, microscopen, verrekijkers en nog veel meer.

Fotografie

Voor alles is hij echter prentenhandelaar. Buffa is bij de pinken, want hij is de eerste die in Brugge met fotografie aan de slag gaat. In 1839, enkele maanden na de uitvinding van de fotografie, verkoopt hij al daguerreotypen of foto’s op metalen plaatjes met gezichten van Parijs en in 1842 of 1843 opent hij als eerste in Brugge een eigen studio voor portretfotografie. Zijn belangrijkste realisatie is hetAlbum Pittoresque de Bruges van 1837. Het album op groot formaat is een luxueuze uitgave en bestaat uit twee delen. De litho’s zijn van de hand van Antonio Tessaro, Henri Borremans, Louis-Joseph Ghémar en Edouard Manche, de teksten van de bekende Brugse jurist en historicus Octave Delepierre. De prenten uit het album zijn stuk voor stuk topwerken en bijzonder belangrijk voor de Brugse iconografie. (Chris Weymeis)