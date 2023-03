Bruggeling onder de loep (11): Karel De Wolf, apotheker en volkskundige

Onze stad zag in de voorbije eeuwen veel mensen passeren die in hun tijd grote bekendheid genoten, maar daarna in de nevelen van de geschiedenis verdwenen. Gediplomeerd gids Chris Weymeis haalt elke week zijn loep boven en vertelt het verhaal van die ‘vergeten’ Bruggelingen. Vandaag: Karel De Wolf, apotheker en volkskundige.

De Bruggeling onder de loep deze week is voor velen, zeker voor de ietsje ouderen, vast en zeker geen onbekende. Of zijn naam de jongeren nog iets zegt, is zeer de vraag. Nochtans spreken velen van hen volop hun Brugse dialect of wat ervoor moet doorgaan. Daarom zeg ik aan die jongeren: “Als je het onverbloemde Brugse dialect, en dat van de meersen in het bijzonder, wil leren, lees dan de boeken van Karel De Wolf.”

Katholiek gezin

Karel De Wolf ziet, als zoon van apotheker Adolf De Wolf, het levenslicht op 2 mei 1883 in het huis De Duive in de Zuidzandstraat. Kort nadien verhuizen zijn ouders naar de apotheek In den Cleynen Thems op de hoek van de Zuidzandstraat en het Sint-Salvatorskerkhof. Het gezin Adolf De Wolf-Leonie Van Acker telt zeven kinderen. Het was blijkbaar een katholiek gezin, want de zonen Jules en Joseph worden scheutist in Mongolië en Lodewijk wordt priester van het bisdom Brugge. Karel neemt een andere beslissing en studeert, net als zijn vader, voor apotheker. In Antwerpen loopt hij stage bij Oscar Van Schoor, apotheker en esperantist. Die wordt Karels schoonbroer wanneer hij met Karels jongere zus Leonie trouwt. Na zijn terugkeer naar Brugge volgt Karel in 1909 zijn vader als apotheker op. Daarnaast neemt hij ook volop deel aan het culturele en volkskundige leven in de stad. Hij is medestichter van Eigen Volk, Eigen Kust, een vereniging die zich inzet voor samenzang, en publiceert zijn eerste artikelen over kruiden en volkse gebruiken in het Belgisch Pharmaceutisch Tijdschrift en in Biekorf. Karel De Wolf ligt in 1936 mee aan de basis van de oprichting van de Bond van Westvlaamse Folkloristen waarvan hij de eerste hoofdman wordt. De vereniging richt in 1937 in de Hallenzalen een Folkloremuseum in dat aan de basis ligt van het huidige Volkskundemuseum in de Balstraat.

Boeken

Ook als auteur liet Karel De Wolf zich niet onbetuigd. Zo was hij hoofdredacteur van de jaarlijkse Volkskundige Almanak ’t Beertje en de eerste drie jaar was De Wolf er hoofdredacteur van. Hij schreef ook twee opmerkelijke boeken: Brugsch Volk en Hier weerom Brugsch Volk. Het zijn pareltjes voor wie van het Brugse dialect, en dan vooral dat uit de meersen, houdt. De inspiratie voor die boeken haalde Karel De Wolf uit de klanten die naar zijn apotheek kwamen, daaronder heel wat mensen uit de Oost- en Westmeers en aanpalende straten. Je leert ze kennen met hun lapnamen zoals Barbara, de goe’slokke of Pokkemuule. Kortom, zijn boeken werden/worden gelezen “binst da me ons zitten kloesteren bi ‘t firtji…”. Karel De Wolf overleed op 10 september 1948 in Sint-Michiels. (Chris Weymeis)