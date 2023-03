Bruggeling onder de loep (10): Anna Pintelon, een halve eeuw vroedvrouw

Onze stad zag in de voorbije eeuwen veel mensen passeren die in hun tijd grote bekendheid genoten, maar daarna in de nevelen van de geschiedenis verdwenen. Gediplomeerd gids Chris Weymeis haalt elke week zijn loep boven en vertelt het verhaal van die ‘vergeten’ Bruggelingen. Vandaag: Anna Pintelon, een halve eeuw vroedvrouw.

Deze bijdrage is gewijd aan Anna Pintelon – Nannetje in de volksmond – een zo goed als onbekende Bruggelinge. Anna werd geboren in Brugge op 13 december 1847 als dochter van Josephus Pintelon, een steenhouwer, en van kantwerkster Marie Roose. Het gezin woonde in het Engel- of Ingelhuisje aan de Schaarstraat 54. Het huis ontleent zijn naam aan een (nu verdwenen) eiken balk waarop zes engelen waren afgebeeld en die vroeger de gevel stutte. In 1879 verhuisde Anna naar de Braambergstraat en op het einde van haar leven verbleef ze bij haar dochter Marie Ros in de Wollestraat. Anna Pintelon overleed op 3 januari 1930. Haar dochter richtte La Maternelle op en overleed op honderdjarige leeftijd in 1982.

‘Spellewerken’

Wie alles weet over Anna Pintelon, is Brigitte Vrielynck die honderduit kan vertellen over haar. Zo werd moeder Marie Roose vroeg weduwe en bleef ze achter met zeven kinderen. Geen wonder dat dochter Anna een handje in het huishouden moest toesteken. Dat belette haar niet om af en toe een kraamvrouw te helpen als die er alleen voorstond of waar ziekte en ellende heersten. Daarnaast leerde Anna spellewerken. Toen in 1866 een cholera-epidemie uitbrak, stond ze als 19-jarige tot in Houtave zieken bij, voerde ze met een kortewagen in stro gewikkelde doden naar het kerkhof en soms vergezelde ze een pater kapucijn om de laatste sacramenten toe te dienen. In 1872 heersten onder andere in Assebroek de pokken en ook daar verzorgde Anna patiënten. Ze was toen 25 jaar. Voor dit laatste kreeg ze een medaille voor moed en zelfopoffering, gejond aan Joanna Pintelon. Met al haar kennis, stelde men haar voor om vroedvrouw te worden. In 1875 behaalde ze haar diploma bij de Commission Médicale. Nannetje werd een bekende Brugse vroedvrouw die werkte voor het Bureel van Weldadigheid – nu OCMW. De verdienste van een vroedvrouw die vooral armen bij een bevalling moest helpen, bedroeg tussen 1879 en 1883 vijf frank per bevalling. In 1912-1913 werd dit tot zeven frank opgetrokken en na 1920 vroegen de vroedvrouwen 20 frank, maar kregen slechts 18 frank van het Bureel. Vanaf 1925 kreeg ze 50 frank per bevalling.

Anna Pintelon. (foto verzameling Perneel-Vrielynck) © Chris Weymeis

Straatnaam

Brigitte Vrielynck en haar echtgenoot Frank Pemeel – zijn grootmoeder was Marie Ros en zijn overgrootmoeder Anna Pintelon – hebben één bijzondere wens en dat is dat er ooit in Brugge een straat naar Anna Pintelon wordt genoemd. (CM)