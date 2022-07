Bruggeling Louis Verbeke is voortaan Officier in de Kroonorde wegens inzet als consul

Bruggeling Louis Verbeke is door provinciegouverneur Carl Decaluwé in naam van de Koning gedecoreerd tot Officier in de Kroonorde. Daarmee erkent het Koningshuis 35 jaar belangeloze inzet door Louis Verbeke als honorair consul van Spanje in Brugge.

Louis Verbeke (71) heeft al die jaren heel wat mensen consulaire bijstand verleend. Voor courante zaken, maar ook voor heel ingrijpende of pijnlijke aangelegenheden. Zonder onderscheid of het nu Spanjaarden of Belgen waren. Zijn onberispelijke staat van dienst is verlengd tot december 2024.

Europacollege

Louis Verbeke is licentiaat toegepaste economische en consulaire wetenschappen aan de Ufsia in Antwerpen, maar ook oud-student van het Europacollege in Brugge. In 1978 werd hij laureaat van de prijs van de minister voor Buitenlandse Handel. Met zijn talenkennis Nederlands, Frans, Duits, Engels en Spaans maakte hij carrière in de export in diverse leidinggevende functies, zowel in de private sector als bij de overheid.

Jongste consul

Van de 200 honoraire consuls in België is hij de jongste en toch het langst in functie. Hij hielp Brugge mee op de Spaanse toeristische kaart te zetten : in de zomer van 2019, voor de pandemie, bezochten 19.000 Spanjaarden Brugge. Hij schreef een indrukwekkend boek over de weinig gekende, vroege geschiedenis van Spanje.