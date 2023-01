Bruggeling giet benen van Boonen in brons

Aan de top van de Taaienberg staat sinds vandaag een kunstwerk als eerbetoon aan Tom Boonen, dat werd gemaakt door Bruggeling Thomas Huyghe.

Het was een trotse burgemeester die het kunstwerk mocht onthullen aan de Taaienberg. “Een van onze meest iconische heuvels, waar Tom Boonen steeds voor koers zorgde”, aldus burgemeester Joris Nachtergaele. “We willen als gemeente Tom hiervoor bedanken door op die plek een monument op te trekken ter ere van één van de grootste Vlaamse coureurs ooit. Toen ik Tom twee jaar geleden contacteerde was hij gelukkig even enthousiast over het standbeeld als ikzelf.”

De kunstenaar van dienst is Thomas Huyghe – niet te verwarren met het gelijknamig tv-gezicht. De 51-jarige Gentenaar, met roots in Brugge, exposeert al sinds halfweg de jaren 90 en is zelf bijzonder tevreden met het resultaat. Hij kreeg de eer om de benen van Boonen in brons te gieten. Op Facebook deelde hij een foto van het work in progress.

Het casting van de benen moest zorgvuldig gebeuren. © Facebook Thomas Huyghe

Boonen reageerde eveneens bijzonder opgetogen. “Het is een heel mooi werk geworden. De Taaienberg was echt het kenmerk van mijn carrière. De plaats waar het kunstwerk staat, bovenaan de Taaienberg, maakt het extra speciaal. Bovenaan de helling keerde de rust terug na het gevecht om het gootje en de snelle rit naar boven. Het moment om de schade op te meten en te kijken wie mee de finale rijdt. Ideaal voor een rustplaats en een hele eer om daar een hommage te krijgen”, aldus Tom Boonen.