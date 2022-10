Bruggeling die in volle coronatijd treinbegeleidster bespuwt, riskeert drie maanden cel

Een 39-jarige Bruggeling riskeert drie maanden effectieve celstraf, omdat hij in volle coronacrisis naar een treinbegeleidster spuwde.

Op 19 november vorig jaar zat V.M. zonder mondmasker op de trein in Brugge. Toen een treinbegeleidster hem attent maakte op de mondmaskerplicht, die toen nog van kracht was, kwam het tot een discussie. De Bruggeling zei dat hij niet gevaccineerd was en spuwde plots naar het slachtoffer.

Het Openbaar Ministerie stelde een minnelijke schikking voor van 250 euro, maar daar ging V.M. niet op in. Daarom werd hij voor de Brugse strafrechtbank gedaagd, maar daar kwam hij dinsdag niet opdagen. Procureur Joke Vandegehuchte wees op het uitgebreide strafblad van V.M.. De man liep al 33 veroordelingen op, waarvan dertig voor verkeersinbreuken.

De treinbegeleidster vroeg een morele schadevergoeding van 250 euro. De rechtbank doet uitspraak op 15 november. (AFr)