Bruggeling Davy (34) die opgesloten zat in Mexicaanse cel weer thuis: “Zo blij dat we hem terug hebben!”

Geruststellend nieuws voor Davy Vanderhaeghen (34) en zijn familie: na dagen onzekerheid is de Bruggeling eindelijk weer veilig en wel thuis. Hij landde donderdagavond op de luchthaven van Zaventem, nadat hij enkele dagen onschuldig werd vastgehouden in een Mexicaanse cel.

Contact met zijn familie kon de man nauwelijks hebben, waardoor zijn vader en zus even vreesden dat Davy in handen was gevallen van valse agenten.

Grote glimlach

Donderdagavond werd de Bruggeling eindelijk herenigd met zijn familie. Eerder op de dag was hij al vertrokken vanuit Mexico en na een tussenstop ging het huiswaarts naar ons land. Met een kamerbrede glimlach stapte hij de aankomsthal in Zaventem buiten.

Zijn zus Nicky en vader Patrick wachtten hem in tranen op. Wat volgde was een innige omhelzing. De opluchting was af te lezen op ieders gezicht. “We hebben Davy terug bij ons en zijn natuurlijk enorm blij”, zegt Nicky. (MM)