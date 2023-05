Bruggeling Albert De Beir krijgt hulde wegens zestig deelnames aan Heilig Bloedprocessie

Op Hemelvaartdag trekt de Heilig Bloedprocessie door de historische binnenstad van Brugge. Tenzij de weergoden op donderdag 18 mei anders beslissen. Aan de vooravond van Brugges Mooiste Dag huldigen de organisatoren tien trouwe figuranten voor hun lange staat van dienst. Albert De Beir stapte zestig keer mee.

Woensdagavond is er een mis in de Heilig Bloedkapel op de Burg. De Edele Confrérie van het Heilig Bloed en de vzw Heilig Bloedprocessie nodigen aansluitend als dankbetuiging tien trouwe figuranten uit op een kleine receptie.

Het gaat om Ignace Neyt en Denise Vandenhande (50 deelnames) van het Hosanna-tafereel, Anna De Roo (50) van het Verrijzeniskoor, Jan van Brugge (50), Rik Moerman (50) van het Laatste Avondmaal, Piet De Langhe (30), Monique De Jaeger (25) van het Getuigeniskoor, Nele De Kesel (25) van de groep Adeste en Johan Goethals (25) van het Getuigeniskoor. Recordhouder is Albert De Beir (60 deelnames) van de Scoutsharmonie Sint-Leo.

Fakkel doorgegeven

“Door corona werd mijn huldiging uitgesteld. Want ik gaf vorig jaar al de fakkel van muzieksecretaris door aan Kristof Noe”, vertelt Albert De Beir. Deze geboren en getogen Bruggeling – hij zag het levenslicht op 21 augustus 1946 in het moederhuis van Sint-Anna – liep school in het Sint-Leocollege en werkte zijn hele carrière als meetkundig schatter bij het Kadaster.

“Ik werd in 1961 lid van de zeescouts van Sint-Leo. De stap naar de Scoutsharmonie, een jaartje later, was klein. Omdat ik geen muzikale hoogvlieger was, gaf men mij een klaroen”, vervolgt Albert De Beir. “Aangezien onze Scoutsharmonie al sinds zijn ontstaan in 1920 deelneemt aan de Heilig Bloedprocessie, was het de normaalste zaak van de wereld dat ik ook meestapte.

Albert De Beir tijdens zijn deelname aan een vorige processie. © GF

“Mijn debuut was nog vroeger: als misdienaar op de parochie Sint-Jozef was ik twee keer figurant. Ik zie nog het beeld voor mij van de bisschop die ons op de Burg zegende met het Heilig Bloed.”

Trager

“De Scoutsharmonie van Sint-Leo telt honderd muzikanten. Tachtig van hen marcheren mee in de processie. Houtblazers, koperblazers, percussionisten met onze grote trom Birger Formesyn. Het vergt voordien een repetitie onder leiding van onze dirigent Bruno Leys en van tamboer-majoor Jan Van De Velde.

“Gelukkig is ons processie-uniform afgevoerd, we leken op een krop sla”

“Processiemarsen zijn immers trager dan militaire marsen. Onze harmonie geniet een uitstekende reputatie. Vorig jaar hielden we in het Concertgebouw samen met sopraan Astrid Stockman een jubileumconcert. Er heerst een ijzeren discipline in ons korps. En toch kijk en luister ik altijd vol bewondering naar het Britse korps van The Grenadier Guards. Internationale klasse!”

Zegen

“Wist je dat wij elk jaar moeten halt houden voor de tribune, waar de bisschop zit, bij de start? Monseigneur moet de zegen geven aan de Confrérie, die voor ons stapt. Naar mijn weten heeft hij de toestemming om de ommegang te houden nog nooit geweigerd.

“Sinds de processie erkend is als werelderfgoed, is onze harmonie een plaats naar achteren geschoven. Er werd een koor gecreëerd dat een lofzang brengt op die erkenning door Unesco. Onze mars mag dat koorgezang niet verstoren. Ik ben blij dat ons korps opnieuw in zijn gewone Scoutsuniform mag stappen.”

Krop sla

“Enkele jaren geleden had Benoit Kervyn een processie-uniform ontworpen. Een groene trui met een rode druppel bloed en een muts. We leken op een krop sla”, glimlacht Albert De Beir, die deze editie als toeschouwer, vanop de tribune, naar de processie zal kijken.

“Ik wil geen schoonmoeder voor mijn opvolger zijn en sinds mijn cataractoperatie mag ik niet meer op mijn klaroen blazen. Ik wil ook genieten van mijn kleinzoon Viktor (15) die nu meespeelt in de Scoutsharmonie.”

Lees het uitvoerig verslag van de Heilig Bloedprocessie donderdag op KW.be/brugge