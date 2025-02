Brugge zal zwaan kortwieken die al acht keer ontsnapte en langs de Dijver tussen het verkeer paradeerde

Een Brugse zwaan die graag op stap gaat langs de Dijver, te midden van toeristen en weggebruikers, is opnieuw even in quarantaine geplaatst door de dienst Openbaar Domein. “Voor zijn eigen veiligheid zullen we hem kortwieken. Hij is al acht keer ontsnapt”, zegt schepen Franky Demon.

Al acht keer heeft eenzelfde zwaan geparadeerd langs de Dijver. Hij laveerde tussen toeristen, fietsers en passerende auto’s. Tot nu toe zonder ongeval met blikschade of gewonden. “Het gaat om een beestje van vijf jaar oud. Hij is zelfs al tot aan de ingang van het Gruuthusemuseum gestapt”, zegt schepen Franky Demon.

De zwaan is inmiddels een toeristische attractie geworden. Hij wordt gretig gefotografeerd en gefilmd door verbaasde toeristen die Brugge bezoeken. Een vorige keer pakte de lokale politie hem al op en transporteerden de agenten hem in een combi naar veiliger oorden.

Huisarrest

Vorig weekend kreeg de zwaan ‘huisarrest’: hij werd in het afgesloten bassin Buiten de Smedenpoort gestoken om tot rust te komen. Maar donderdag ging de zwaan na zijn vrijlating opnieuw op stap in de binnenstad.

De zwaan gaat zelfs ‘s nachts op straat op stap. © Brugge

Dat noopt de Stad Brugge tot een meer ingrijpende maatregel. Franky Demon erkent dat de zwaan in kwestie niks kwaads doet: “Hij bijt niet. Maar hij kan omver gereden worden door een fietser of automobilist. We moeten hem tegen zichzelf beschermen.”

De zwaan werd opnieuw in quarantaine geplaatst in de afgesloten zone met zwembassin Buiten De Smedenvest. Hij heeft er tijdelijk het gezelschap van enkele zwanen uit ’t Stil Ende, omdat daar baggerwerken bezig zijn.

De zwaan deed eerder al een toertje op de Brugse Vismarkt. © Lien Depoorter

“Het huisarrest heeft weinig geholpen. Maar het dier is erg gestrest na elke wandeling. Bijgevolg zullen we hem een kleine knip in de veren geven. Dat doet geen pijn, maar zal hem ervan weerhouden om telkens opnieuw te ontsnappen”, aldus Franky Demon.

Brugge telt 55 zwanen. De dienst Openbaar Domein is nog op zoek naar een passende naam voor deze ontsnappingskoning. Een tip? Ashraf, Robert of Harry – de voornamen van drie beroemde ontsnappingskoningen? Ze verwijzen respectievelijk naar de Mechelse gangster Sekkaki, de Truiense boef Vanoirbeek of de Hongaarse goochelaar Houdini. Of El Chapo, naar de beruchte Colombiaanse drugsbaron Joaquin “El Chapo” Guzman die ook al uit de gevangenis ontsnapte?

Schepen Franky Demon plaatste op zijn Facebook-pagina een filmpje van de vangst van de zwaan.