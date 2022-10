Brugge wordt de Troosthoofdstad van Reveil22: optredens van Raymond van het Groenewoud, Axelle Red en Marble Sounds

Dit jaar strijkt Reveil opnieuw neer op meer dan honderd Vlaamse begraafplaatsen. De lokale troostconcerten op dinsdag 1 november tussen 17 en 18 uur zijn in Vlaanderen op korte tijd een nieuwe traditie geworden. Na Kortrijk en Leuven is nu Brugge de Troosthoofdstad van Reveil. Onder meer Raymond van het Groenewoud, Axelle Red en Marble Sounds spelen een ingetogen concert vlakbij de nieuwe begraafplaats in Sint-Kruis.

Al sinds 2020 doorloopt Brugge als allereerste Belgische stad het Compassionate City-traject. Hiermee wil de stad haar inwoners duurzaam ondersteunen bij rouwverwerking en verlies. Dit leidde al tot verbindende projecten als het Knooppuntenfestival en de Public Health Palliative Care International-conferentie.

In september zorgde de samenwerking tussen de stad Brugge en vzw Reveil al voor een gloed van troost. “Zo werden bij De Grote Oversteek duizenden drijflantaarns op de Brugse reien te water gelaten, werden voor de Boodschap aan de Overkant s-mis’jes aan overleden dierbaren geprojecteerd aan de Brugse Dijver en kregen mensen tijdens het Soul Repair Café een op maat gemaakt kunstwerk van een zogenaamde Soul Repair Artiest, na een babbel over een gestorven geliefde”, zegt Pieter Deknudt, oprichter van Reveil.

Bisschop en imam debatteren

De samenwerking wordt nu verdergezet met het Reveil22 Slotmoment: een live tv-uitzending vanuit Brugge. “Onder andere Raymond van het Groenewoud, Axelle Red en Marble Sounds spelen tussen tussen 17 en 18 uur een ingetogen troostconcert vlakbij de nieuwe begraafplaats in Sint-Kruis.”

In Brugge zijn er naast het Troostconcert ook heel wat lokale initiatieven waarin troost centraal staat. © © Stefaan Temmerman

Maud Vanhauwaert en Brugs stadsdichter Seckou Ouologuem brengen troostende poëzie. Bisschop Lode Aerts en imam Khalid Benhaddou debatteren wat we van elkaars cultuur kunnen leren.

Lees ook: Reveil blaast de dood nieuw leven in met nieuw tijdschrift

“Na een mooie editie van het Knooppuntenfestival, waar we een succesvolle Grote Oversteek, Boodschap aan de Overkant en Soul Repair café organiseerden, was Brugge een evidente keuze voor de Troosthoofdstad 2022.”

Compassionate City

1 november staat in verschillende Brugse deelgemeenten in het teken van troost. Ook Compassionate Brugge, Zorgzaam Sint-Kruis en Reveil slaan de handen in elkaar. Ze bieden mensen de mogelijkheid om op verschillende locaties in de stad steun te zoeken bij elkaar en een eerbetoon te brengen aan iedereen van wie ze afscheid moesten nemen.

“Als eerste Compassionate City van Vlaanderen willen we Bruggelingen die geconfronteerd worden met overlijden, verdriet, rouw, ziekte en mantelzorg erkenning geven en helpen bij het bespreekbaar maken van deze ervaringen”, duidt schepen voor Sociale Zaken Pablo Annys (Vooruit).

© Reveil

“Daarom organiseren tal van partners op 1 november ondersteunende activiteiten in onze stad. In Zorgzaam Sint-Kruis gaan ze aan de slag om, samen met Reveil, Lichtpunt te organiseren. Buurtbewoners kunnen er van 15 tot 18 uur, naast de nieuwe begraafplaats in Sint-Kruis, kennismaken met sociale partners uit de buurt en deelnemen aan het Troostconcert.”

Leven en dood, anders

Schepen voor Welzijn Pieter Marechal (CD&V) vult aan: “Ook op andere plaatsen in de stad wordt er stilgestaan bij verdriet en rouw. Op de begraafplaats van Ver-Assebroek organiseert Leven en dood, anders van 18 tot 20 uur een sfeervol verlicht parcours, waar er op verschillende plaatsen poëzie, muziek en een troostend ritueel wordt georganiseerd. Verhalen rond verlies kunnen er met verschillende geloofsgemeenschappen, levensbeschouwingen en organisaties worden gedeeld.”

“In Koolkerke organiseert de Effeta-parochie van 17 tot 17.30 uur een troostmoment aan de Sint-Niklaaskerk, waarbij mensen onder begeleiding van tekst en muziek kaarsen kunnen plaatsen om hun overleden dierbaren te herdenken.”

Info: www.brugge.be/lichtpunt,http://www.reveil.org/troosthoofdstaden www.facebook.com/reveilvlaanderen