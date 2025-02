Brugge wil wildgroei aan niet-vergunde vakantiewoningen bestrijden

Om de wildgroei aan niet-vergunde vakantiewoningen in Brugge tegen te gaan, voert Stad Brugge een strengere aanpak in. Het stadsbestuur heeft een actieplan klaar dat de komende weken en maanden in werking treedt.

Onderzoek toont aan dat een grote groep woningen op de toeristische verhuurmarkt wordt aangeboden die de verplichte registratie bij Vlaanderen en de lokale stedenbouwkundige beperkingen ontlopen. Het gaat om toeristische logies die anoniem adverteren op online boekingsplatformen en daarom onder de radar blijven.

Burgemeester Dirk De fauw stelt: “Deze evolutie maakt ons bezorgd, want illegale vakantiewoningen verhogen de druk op de woningmarkt en zorgen voor een ongelijk speelveld binnen de logiessector. Als stadsbestuur zijn we vastbesloten om deze problematiek aan te pakken en de regelgeving nog strikter te handhaven.”

Actieplan

Het stadsbestuur heeft een actieplan klaar dat de komende weken en maanden in werking treedt. Het gaat om een toename van de controles op het terrein, juridische stappen bij overtreding en fiscale controle. De Stad zal optreden tegen overtreders die niet voldoen aan hun aangifteplicht.

Schepen van financiën Pascal Ennaert legt uit: “Wie op een onrechtmatige wijze vakantiewoningen aanbiedt, onttrekt zich immers ook aan de stedelijke fiscale verplichtingen die hiermee gepaard gaan. Het kan niet dat uitbaters van illegale vakantiewoningen de dans ontspringen terwijl de legale vakantiewoningen en andere vormen van verblijfstoerisme wel lokaal worden belast. Ook in de toeristische industrie moet iedereen naar vermogen bijdragen.”

Belangrijkste maatregelen

Hoe zal Brugge die strijd in de praktijk voeren? Pascal Ennaert: “Er worden meer controles op het terrein uitgevoerd om niet-vergunde vakantiewoningen op te sporen. Stadsdiensten werken hierbij samen met wijkagenten om gerichte buurtscreenings op te zetten. Daarnaast worden verschillende digitale databronnen, inclusief externe gegevens van bekende verhuurplatformen, gebundeld. Zo verloopt de opsporing efficiënter en blijft de verhoogde controle op lange termijn haalbaar.

“Bij overtredingen zal het stadsbestuur direct juridische stappen ondernemen tegen uitbaters van niet-vergunde vakantiewoningen, zonder eerst de kans te bieden om zich in orde te stellen. Dit verhoogt de effectiviteit van het stedelijk beleid. De Stad maakt hierover ook afspraken met het parket van de procureur des Konings.

Volgens de schepen komen er ook fiscale maatregelen: “Naast fiscale controles wordt het belastingreglement voor vakantiewoningen geëvalueerd en aangepast. Zo wordt fiscaliteit een aanvullend instrument binnen het stedelijke beleid rond vakantiewoningen en verblijfstoerisme.”

Schrapping

Tenslotte heeft de Stad aan Toerisme Vlaanderen gevraagd om strengere controles op stedenbouwkundige conformiteit en een vereenvoudiging van de schrappingsprocedure voor illegale toeristische logies. “Aangezien stedenbouwkundige conformiteit een wettelijke vereiste is binnen het Vlaamse logiesdecreet, is dit een cruciale voorwaarde voor exploitatie. Het doel is een uniforme aanpak die ook vanuit toeristisch beleid zorgt voor effectieve handhaving en regulering.”

“We willen de charme en leefbaarheid van onze stad beschermen. Door strengere controles en een gecoördineerde aanpak over diensten en instanties heen, alsook een versterkte samenwerking met Toerisme Vlaanderen, kunnen we de wildgroei aan illegale vakantiewoningen effectief bestrijden. We roepen alle eigenaars van vakantiewoningen op om zich aan de geldende regelgeving te houden en bij vragen contact op te nemen met Visit Bruges”, aldus burgemeester Dirk De fauw.

Meer informatie over de nieuwe maatregelen is beschikbaar op https://www.brugge.be/wonen-bouwen/huren-verhuren/vakantiewoning-vergunning-verhuur.