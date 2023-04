Brugge wil voortaan wooninspecteurs op pad sturen om GAS-boetes van 350 euro uit te schrijven voor wie geen conformiteitsattest heeft voor huurwoningen

Wie geen conformiteitsattest voor huurwoningen heeft, riskeert in Brugge voortaan een sanctie in de vorm van een GAS-boete van 350 euro. Tenminste als de Brugse gemeenteraad dit goedkeurt en ook de bevoegde minister zijn fiat geeft. Urbanisatieschepen Franky Demon (CD&V) wil zes wooninspecteurs op pad sturen die recent een opleiding volgden in de West-Vlaamse politieschool.

Sinds 1 januari 2022 is het verplicht conformiteitsattest voor huurwoningen van toepassing in Brugge. Wie een woning wil verhuren of ter beschikking stellen moet over een goedgekeurd attest beschikken. Wie geen attest aanvraagt kan nu een sanctie krijgen in de vorm van een GAS-boete.

2211 attesten

De stad communiceerde over het verplichte conformiteitsattest met alle betrokkenen (eigenaars/verhuurders, immokantoren, huurders) via infomomenten, publicaties en digitale kanalen. Er is ook een pagina op de website van de stad en in het Woonmagazine Brugge werd een artikel aan zorgeloos verhuren gewijd.

“Deze inspanningen leverden tot nu toe meer dan 2211 afgeleverde conformiteitsattesten op. Dat is 11 procent van de 20.000 huurwoningen in Brugge, waarvan er veel zijn die geen twintig jaar oud zijn en geen attest vereisen. Het cijfer toont aan dat verhuurders op de hoogte zijn van dit attest”, zegt schepen van ruimtelijke ordening Franky Demon.

Veilig en gezond

Tijdens het conformiteitsonderzoek gaat de woningcontroleur na of de woning voldoet aan de kwaliteitsvoorwaarden die beschreven staan in de Vlaamse Codex Wonen. Hij gaat na of de woning veilig en gezond is. Huurders doen er dus goed aan om na te vragen of de huurwoning over een goedgekeurd conformiteitsattest beschikt.

“Het conformiteitsattest is immers een kwaliteitslabel”, benadrukt Franky Demon. “Dit mag maximaal tien jaar oud zijn en is verplicht voor alle huurwoningen ouder dan twintig jaar. Zo willen we kwaliteitsvolle woningen aanbieden in onze stad voor iedereen.”

Klacht

Het conformiteitsattest moet door de verhuurder aangevraagd worden bij een nieuwe verhuur. Indien de zittende huurder de woning al huurde voor 1 januari 2022 dan kan de verhuurder wachten om een attest aan te vragen tot er een nieuwe huurder in de woning komt wonen. Het onderzoek vindt plaats tijdens de wissel van huurders. Huurders die vermoeden dat hun woning niet voldoet aan de woningkwaliteitsnormen kunnen een klacht indienen bij de stad.

Franky Demon stelt vast dat zeer veel eigenaars/verhuurders en immokantoren het conformiteitsattest aanvragen, maar tegelijkertijd ziet hij ook dat een deel van de betrokkenen nooit een aanvraag indienen of een lopende aanvraag laten aanslepen omdat er aanpassingswerken noodzakelijk zijn: “Dit ondergraaft het draagvlak voor wie zich wel aan de regels houdt.”

Sanctie

In het reglement was geen sanctie voorzien. De stad Brugge rekende erop dat iedere betrokkene de voordelen van het verplicht conformiteitsattest zou inzien. “De sanctie is nodig omdat een beperkte groep de verordening aan zijn laars lapt. Daarom wordt een artikel aan de verordening toegevoegd”, vervolgt de schepen. “Overtredingen op dit reglement worden gesanctioneerd met een GAS-boete zoals bepaald in het kaderreglement Gemeentelijke Administratieve Sancties Brugge.”

“Concreet houdt dat in dat wie geen conformiteitsattest aanvraagt een GAS-boete krijgt van 350 euro. Zolang de overtreding blijft bestaan, wordt de GAS-boete jaarlijks herhaald”, aldus Franky Demon. De zes woningcontroleurs van Brugge volgden een opleiding tot vaststeller in de politieschool in Zedelgem en kunnen dus overtredingen vaststellen.

De gewijzigde verordening gaat in na goedkeuring door de gemeenteraad eind deze maand en na goedkeuring door de bevoegde minister. “Laat dit een oproep zijn aan betrokkenen om alsnog het conformiteitsattest aan te vragen” besluit de urbanisatieschepen.

Info: www.brugge.be/conformiteitsattest-voor-huurwoningen