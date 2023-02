Brugge wil van de start van de Ronde een volksfeest maken en koopt 1500 vlaggen

Brugge wil van de start van de Ronde van Vlaanderen op 2 april een echt volksfeest maken. Daarom koopt de Stad meer dan 1500 vlaggen van verschillende formaten aan. Op die vlaggen zal het campagnebeeld ‘Brugge maakt de Ronde’ te zien zijn.

Op de Brugse Markt, waar de start plaatsvindt, en op ’t Zand, waar het wielerdorp wordt opgebouwd, zullen zestien vlaggen hangen in het formaat 3 op 3 meter. Op de Burg zullen vijf vlaggen te zien zijn in het formaat 2 op 2 meter. Naast deze grote vlaggen, zullen op andere locaties in de stad nog negentig vlaggen hangen van 1,5 op 2 meter.

Daarnaast koopt de Stad ook 1.500 Brugse vlaggen van 1,5 op 2 meter aan. Deze vlaggen worden binnenkort bezorgd aan inwoners, bedrijven, scholen … langs het parcours.

Citydressing

Burgemeester Dirk De fauw motiveert die aankoop als volgt: “De Ronde van Vlaanderen is een van de belangrijkste eendagswedstrijden ter wereld. Dat de start weer in Brugge plaatsvindt, is iets waar we als Stad bijzonder trots op zijn en dat willen we samen met alle Bruggelingen ook laten zien”

“Naast heel wat randactiviteiten voor en tijdens de Ronde, zetten we ook in op hedendaagse citydressing. Met een reeks nieuwe vlaggen op cruciale locaties op het parcours, in en net buiten de binnenstad, zal Brugge baden in een niet te missen Ronde-sfeer.”

Trots

Sportschepen Franky Demon vult aan: “Onze campagneslogan ‘Brugge maakt de Ronde’ zal overal te zien zijn. We doen een warme oproep aan Bruggelingen die langs het parcours wonen om in de periode net voor en op de dag van de Ronde de vlag uit te hangen aan de gevel, uit het raam of in de hand en op die manier te tonen hoe trots we zijn op dit wereldvermaarde evenement in onze stad. Iedereen mag meegenieten van deze fantastische wielerhoogdag voor onze stad op zondag 2 april.”

Info over De Ronde in Brugge: www.brugge.be/deronde