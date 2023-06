Brugge wil twee frietkoten op de Markt laten beschermen als onroerend erfgoed

Het Brugse schepencollege besliste om de twee vrijstaande frietkoten op de Markt te laten onderzoeken met het oog op een mogelijke bescherming als onroerend erfgoed. Het agentschap Onroerend Erfgoed zal nu in samenwerking met Stad Brugge nagaan of de frietkoten in aanmerking komen voor een bescherming als monument.

Meer en meer frituristen kiezen om diverse redenen voor een vast pand. Het aantal vrijstaande frietkoten in Vlaanderen neemt af, waardoor een deel van onze frietkotcultuur bedreigd is. Minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele lanceerde daarom een oproep aan de lokale besturen voor de bescherming van de meest authentieke frietkoten in Vlaanderen.

Voedselveiligheid

‘Uit een eerste onderzoek van de stedelijke dienst Monumentenzorg blijkt dat vooral de historische en immateriële (culturele, sociale of volkskundige) erfgoedwaarden een maatschappelijke betekenis geven aan de huidige frietkoten op de Markt’, vertelt schepen voor Monumentenzorg Franky Demon.

“Daarnaast moet rekening gehouden worden met allerlei praktische aspecten, zoals de regelgeving op vlak van voedselveiligheid en afvalverwerking en het feit dat ze deel uitmaken van ambulante handel.”

Gazette van Brugge

“Net als elders in Vlaanderen kent Brugge een sterke frietkottraditie”, vervolgt Franky Demon. “Volgens de Gazette van Brugge uit 1863 stond er tijdens de Brugse Meifoor een kraam tegenover Huis Craenenburg op de Markt, waar vermoedelijk al vóór 1863 frieten gebakken werden.”

“Een postkaart uit 1894 toont het beeld van een ‘charettes à frite’ aan de onderzijde van het Belfort. Vanaf 1910 duiken er afbeeldingen op met verplaatsbare frietkaren op dezelfde plek. Er staan dus al zeker meer dan anderhalve eeuw frietkoten op de Markt in Brugge”, bevestigt Franky Demon.

Frits

Voor wie het nog niet wist: een Duitser, genaamd Frits, wonende in Luik, was naar verluidt de allereerste die in het midden van de 19de eeuw frieten bakte. De kar op de oude postkaart zou aan zijn weduwe toebehoord hebben. Dat kwam al in 2002 aan het licht, na culinair-folkloristisch onderzoek ter gelegenheid van Brugge Europese Culturele Hoofdstad…