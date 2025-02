Brugge wil toeristen laten betalen voor het shuttlebusje in de binnenstad. Bruggelingen zouden via een badge gratis kunnen rijden.

De stedelijke mobiliteitsdienst wil dit nieuwe systeem al op 1 juli 2025 invoeren. Maar burgemeester Dirk De fauw (CD&V) betwijfelt of die datum haalbaar is: “Er is nog veel onderzoek nodig, zodat we met een sluitend systeem kunnen uitpakken. Het shuttlebusje is wel al uitgerust om badges en tickets automatisch te scannen.

Gratis?

Het dossier werd dinsdagavond aangekaart door oppositieraadsleden Maaike De Vreese (N-VA) en Stefaan Sintobin (VB). Eerstgenoemde hekelde dat de Brugse belastingbetaler 800.000 euro per jaar betaalt voor die shuttledienst, terwijl vooral de toeristen ervan profiteren. Laatstgenoemde vond dat De Lijn die shuttledienst moet verrichten: “Openbaar vervoer aanbieden is geen kerntaak van een stad.”

Burgemeester Dirk De fauw had onlangs nog een overleg met de top van De Lijn: “De Vlaamse Vervoersmaatschappij heeft geen extra budget om die shuttledienst over te nemen. In het seizoen zijn de helft van de passagiers toeristen. Vandaar het idee om hen te doen betalen en via een badge Bruggelingen, shoppers en mensen met een beperking gratis te laten rijden.”