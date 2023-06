Brugge wil stadseigendom de Bond langs Buiten Smedenvest verkopen

De stad Brugge wenst ‘de Bond’, in eigendom van de Stad, gelegen langs Buiten Smedenvest te verkopen. De site ligt net buiten de Smedenpoort, langs de Brugse vesten, en is gelegen binnen de beschermde stadsomwalling. Deze unieke site heeft een totale oppervlakte van 3560m2.

Omwille van het algemeen belang gevormd door de artistieke, historische, architectuurhistorische en sociaal-culturele waarde werd de site waar De Bond gevestigd is erkend als beschermd Erfgoed.

Boerenbond

In 1890 werden de gebouwen van de oorspronkelijke katoen- en wolweverij van de familie Vanden Reeck omgevormd tot verkoopplaats voor de Boerenbond, maar ze werden in gebruik genomen door het Syndicaat van de Eigenaars- en Landbouwersbond tot ze vanaf 1924 in handen waren van de firma Vander Cruysse die er vloertegels verkocht. Op heden doen de gebouwen dienst als tentoonstellingsruimte en als kostuumatelier voor processies en stoeten van stad Brugge.

De site werd opgenomen in de Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed. Het pand bestaat uit een hoofdgebouw en twee aangebouwde volumes, die later werden toegevoegd langs de achterzijde. Het hoofdgebouw van 1861-1862 is een bakstenen constructie van twee bouwlagen hoog, afgedekt met een zadeldak.

Fabrieksruimte

De gevels zijn naar Brugse traditie versierd met doorlopende spitsboogfriezen en segmentboognissen. De architecturale vormgeving is een typisch voorbeeld van een 19de-eeuwse fabrieksruimte. De constructie bestaat uit metalen structuren zoals gietijzeren kolommen en smeedijzeren balken, waartussen bakstenen troggewelven werden geplaatst.

De bouwwijze met gietijzeren kolommen maakte het mogelijk om ruime ateliers in te richten zonder binnenmuren. In de fabriek Vanden Reeck verdelen twee rijen van acht gietijzeren kolommen de 28 meter lange ruimte in drie beuken. Kleine rechthoekige vensters zorgen voor de lichtinval. Aan de achterzijde bevinden zich verschillende bijgebouwen uit het begin van de 20ste eeuw.

Randvoorwaarden

Volgens de Brugse schepen van ruimtelijke ordening Franky Demon zijn er, gezien het om beschermd Erfgoed gaat, enkele randvoorwaarden voor invulling van de site en het gebouw: “Zo kunnen omwille van de ligging in parkgebied, de Vesten, en het feit dat de Bond opgenomen is op de Inventaris Bouwkundig Erfgoed geen nieuwe annexen of volumes opgetrokken worden. Alles moet gebeuren binnen het te behouden hoofdvolume.”

“Voor de nieuwe invulling van het hoofdgebouw bekijkt de stad een functie die bijdraagt tot het verhogen van de erfgoedwaarde van het gebouw en aansluit bij het publieke karakter van de omgeving. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan een kunstenaarsatelier, een yogastudio of reca telkens gecombineerd met wonen op de verdieping.

“Maar ook stadslandbouw is een mogelijkheid. Dit kan eventueel gecombineerd worden met een andere functie zoals wonen. De aangebouwde volumes kunnen gesloopt worden voor de heraanleg van de Vesten waarmee de trage fiets- en voetgangersdoorsteek versterkt wordt. Een toplocatie dus om een publieke functie te vestigen”, aldus Franky Demon.