Brugge wil parkeerbeleid wijzigen om weg vrij te maken voor nieuw Clubstadion

Eind deze maand legt het Brugs stadsbestuur een wijziging van het parkeerbeleid voor aan de gemeenteraad. Die moet mee het pad effenen voor een nieuw voetbalstadion voor Club Brugge. Dé hamvraag blijft of blauw-zwart een sluitend mobiliteitsplan kan uitdokteren waarmee de bewoners van Sint-Andries zich kunnen verzoenen.

Op dinsdag 29 augustus organiseert Club Brugge een infomarkt voor de buurtbewoners van het Jan Breydelstadion, waarin de aangepaste plannen voor een nieuwe voetbaltempel op de site ontvouwd zullen worden. Deze week zijn de uitnodigingen verstuurd naar de brievenbussen van de 6.000 omliggende woningen in een straal van 1,5 kilometer rondom het stadion.

Blauw-zwart wil die wijzigingen eerst aan zijn buren uit de doeken doen vooraleer ze via de pers wereldkundig te maken, kwestie van geen olie op het vuur te gieten in dit gevoelig dossier. Begin september zal blauw-zwart bij de Vlaamse Overheid dan een nieuwe aanvraag indienen voor de bouw van een voetbalstadion met 40.000 zitjes.

Bouwverordening wijzigen

Vooraleer Club dit met enige kans op succes kan doen, moet de Stad Brugge haar bouwverordening wijzigen. De Raad voor Vergunningsbetwistingen had in februari immers de omgevingsvergunning voor die nieuwe voetbaltempel vernietigd omdat de plannen geen rekening zouden houden van het Brugs reglement. Dat zegt dat een parkeervraag volledig op het eigen terrein moet worden ingelost.

Club voorzag in de vorige plannen slechts 3.600 parkeerplaatsen op de site. De meeste voetbalsupporters die met de auto naar de wedstrijden komen, worden doorverwezen naar randparkings. Volgens de Raad bevestigen die randparkings precies dat de parkeerplaatsen niet volledig op Jan Breydel worden ingericht.

Parkeren op afstand

Om aan die kritiek tegemoet te komen, herschreef de Stad Brugge dat reglement. Op maandag 28 augustus legt urbanisatieschepen Franky Demon een gewijzigde bouwverordening ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad. De woorden ‘enkel parkeerplaatsen op eigen terrein’ zijn uit het reglement geschrapt.

Voortaan kunnen in Brugge grote projecten ook vergund worden indien ze, onder een aantal voorwaarden, voldoende voorzien in ‘parkeren op afstand’. Het nieuwe reglement moet niet enkel Club ten goede komen, het wordt ook een leidraad voor andere dossiers, zoals bijvoorbeeld dat van het Kaaidistrict.

Deelwagens

“De gemeenteraad zal een principiële beslissing kunnen nemen om de bouwverordening op een aantal zeer specifieke plaatsen – beperkt – te wijzigen met het oog op een toekomstgericht mobiliteitsbeleid”, legt schepen Franky Demon uit.

“De wijziging wil het mogelijk maken om alternatieve oplossingen voor de parkeerbehoefte uit te werken bij projecten met een bepaalde schaalgrootte, en zo dus de principes van een duurzaam parkeerbeleid te verankeren in de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening.”

“In de nieuwe verordening wordt het gebruik van deelwagens ingevoerd en gestimuleerd. Bovendien worden een aantal nieuwe mobiliteitstools ingevoerd die in overeenstemming zijn met de nieuwste inzichten op dat gebied. Bijvoorbeeld moeten parkings een deel van de tijd kunnen gebruikt worden voor verschillende functies.”

Blauwe zone

Dat alleen lijkt onvoldoende om de malcontente buurtbewoners milder te stemmen en om nieuwe procedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen te voorkomen, als de Vlaamse regering Club Brugge opnieuw een omgevingsvergunning verstrekt voor de bouw van een stadion. Blauw-zwart zal moeten uitpakken met een sluitend mobiliteitsplan, dat de hinder voor de buurt tot een minimum beperkt.

Burgemeester Dirk De fauw is alvast van plan om op wedstrijddagen een blauwe zone in te voeren in Sint-Andries, zodat voetbalsupporters ontmoedigd worden om hun auto te stallen in de buurt van het Jan Breydelstadion. Het schepencollege heeft dit al principieel beslist.

Combitickets

Nu staan er tijdens thuiswedstrijden van Club 8.000 auto’s kriskras geparkeerd in de straten rondom de Olympiasite. Club wil dit in zijn nieuw en groter stadion verhinderen via een systeem van combitickets, waarin een tarief voor de verplichte randparkings inbegrepen is.

In het eerste, vernietigende, ontwerp was sprake van zeven randparkings voor 5.855 auto’s. Van daaruit moeten 65 à 110 shuttlebussen de supporters naar haltes brengen aan het Provinciaal Archief, in de Leopold III-laan en in de Doornstraat. Club wil gebruik maken van de parkings ’t Zand en Station, maar ook van parkeerplaatsen in de Koestraat en Ten Briele, aan het Waggelwater en De Blauwe Toren. Club heeft al een akkoord voor de parking van het Zedelgemse bedrijf CNH.

Erfpacht

De Raad volgde ook de opposanten, die een expert onder de arm hadden genomen. Die had uitgerekend dat er gemiddeld twee passagiers in een auto zitten, terwijl Club in zijn eerste plannen gemiddeld drie passagiers (en dus minder auto’s richting Jan Breydel) voorzag.

De nieuwe plannen bevatten recentere mobiliteitscijfers. Momenteel onderhandelt blauw-zwart met Luc Beke van Global Estate Group, die op de vroegere veemarkt in Sint-Michiels een vastgoedproject realiseert, om op wedstrijddagen ook daar een randparking te kunnen inrichten.

Erfpachtvergoeding

“Onze nieuwe aanvraag vertrekt vanuit de gekende stadionplannen, zoals tijdens de vorige drie buurtinfomomenten gepresenteerd, maar houdt rekening met de ontvangen aandachtspunten die in februari 2023 tot de vernietiging van de toegekende vergunning hebben geleid”, luidt het bij Club Brugge. Voorts zijn de plannen ook aangepast aan de nieuwe reglementeringen inzake waterhuishouding en stikstof.

Rest nog één maar niet onbelangrijk detail. Politiek Brugge moet het nog eens worden over de grootte van de erfpachtvergoeding die Club zal moeten ophoesten voor de overname van de gronden op de Jan Breydelsite. Sommige gemeenteraadsleden vinden dat dit niet voor een symbolische euro kan en eisen garanties voor het geval dat dit bouwdossier zou mislukken…