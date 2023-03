Brugge wil openbare dienstverlening verbeteren met een bus voor de Bruggelingen

“Onderzoek toont aan dat de inwoners van Brugge over het algemeen zeer tevreden zijn over de dienstverlening van de Stad, maar er is altijd nog ruimte voor verbetering. Daar wordt stevig aan gewerkt”, zegt schepen voor Klantgerichte Dienstverlening Pieter Marechal. Naast ruimere openingsuren, een bus voor de Bruggelingen en een verdere digitalisering wil de Stad ook tegemoet komen aan andere wensen. “Sneller, langer en dichter: drie woorden die de boodschap van de verbeterde dienstverlening omschrijven”, aldus de schepen.

Vanaf zaterdag 1 april hebben het Huis van de Bruggeling en de dienstverleningslocaties in de deelgemeenten nieuwe openingsuren. Verschillende locaties zijn voortaan meerdere dagen tot 18 uur geopend. Zo kun je ook na een drukke werkdag nog langskomen.

Het Huis van de Bruggeling is open op maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 tot 18 uur, op woensdag van 8.30 tot 20 uur (tussen 18 en 20 uur enkel op afspraak) en op vrijdag en zaterdag van 8.30 tot 12.30 uur.

Deelgemeenten

In de deelgemeenten Sint-Michiels en Assebroek kun je terecht op maandag, dinsdag en donderdag van 14 tot 18 uur, op woensdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 14 tot 18 uur. Op vrijdag en zaterdag kun je er van 8.30 tot 12.30 uur terecht. De dienstverleningslocatie in Sint-Andries is omwille van verbouwingswerkzaamheden gesloten tot eind 2024.

In de deelgemeenten Zeebrugge, Koolkerke, Sint-Pieters, Sint-Michiels en Sint-Kruis kun je op maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag en zaterdag terecht van 8.30 tot 12.30 uur.

“Voor heel wat dienstverlening kan je zonder afspraak terecht in het Huis van de Bruggeling en de deelgemeentehuizen. Bepaalde diensten gebeuren enkel op afspraak. Een overzicht is terug te vinden op www.brugge.be/afspraken. Een afspraak maken kan online of via de Stadsapp. Je kunt uiteraard ook nog steeds je afspraak regelen via 050 44 8000, ook met andere vragen kun je hier terecht”, zegt schepen Pieter Marechal.

Nieuwe StadsApp

Met de nieuwe StadsApp heb je een directe link met de Stad in je broekzak. Schepen van Smart City Minou Esquenet: “Je vindt de app in de App Store en op Google Play. Daarnaast blijft de Stad inzetten op verdere digitalisering die het voor onze inwoners eenvoudiger maakt. Wie bijvoorbeeld een voorlopig rijbewijs wil aanvragen of een optie wil nemen op een huwelijksdatum kan terecht op de website van de Stad. Op www.brugge.be/huisvandebruggeling staat een overzicht van alle onlineproducten en -diensten.”

Bus

Binnenkort brengt de nieuwe ‘Bus van de Bruggeling’ de diensten van de Stad naar je toe. “In de bus, krijg je informatie over de stedelijke dienstverlening en kun je terecht voor alle officiële documenten. Je kunt er een identiteitskaart, rijbewijs of reispas aanvragen”, zegt schepen van Burgerzaken Jasper Pillen.

“In het noorden van Brugge, waar de bestaande dienstverleningslocaties wijder zijn verspreid, zal de bus een grote meerwaarde zijn”, aldus schepen Pieter Marechal.

Info: www.brugge.be/huisvandebruggeling