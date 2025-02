Brugge wil niet-vergunde uitbaters van vakantiewoningen rechtstreeks dagvaarden, indien parket dossiers verticaal blijft klasseren

Brugge wil niet vergunde vakantiewoningen strenger aanpakken. Want er is al jaren een vakantiewoningenstop. Als eerste stap wil het stadsbestuur in kaart brengen hoeveel huizen en kamers er effectief aan toeristen verhuurd worden.

Tijdens de gemeenteraad maandagavond vroeg Nele Caus (N-VA) hoe Brugge dit effectief zal controleren: “Het is belangrijk dat er een gelijk speelveld gecreëerd wordt: “Wie te goeder trouw is, moet correct behandeld worden. Het is hier niet als in Barcelona. Wie het wel legaal doet, is ambassadeur van onze stad.”

Voor Eva Vanhoorne (Groen) moet het onderzoek uitgebreid worden tot alle Airbnb’s: “Want zij zetten het betaalbaar wonen in Brugge onder druk.”

Huurprijzen onder druk

Voor Sandra Wintein (Vooruit) moet er ook een halt toegeroepen worden aan vakantiewoningen in de Brugse rand, want ook daar staan de huurprijzen onder druk. Marie Laeremans (VB) vindt dat het huidig reglement geen rekening houdt met de realiteit: “Er wonen hier nu ook veel ex-pats en studenten in Brugge. Individuele verhuurders viseren is geen structurele oplossing.”

Dirk De fauw (CD&V) zag, toen hij tijdens de kiescampagne van deur tot deur ging, met eigen ogen dat Brugge veel meer vakantiewoningen telt dan er officieel geregistreerd zijn: “Onze eerste taak is om alle vakantiewoningen in kaart te brengen. Later volgt de kamerverhuur. Dat is geen makkelijke klus. Want via Airbnb krijg je pas een adres te zien, als je een vakantiewoning geboekt hebt.”

“Voor de beteugeling kijk ik naar het parket, want de voorbije jaren heeft het parkeert alle pv’s over overtredingen op onze vakantiewoningenstop verticaal geklasseerd. Als zij niet vervolgen, zullen we overtreders rechtstreeks dagvaarden voor de correctionele rechtbank.”