Brugge wil na de volgende Triënnale de Poorterloge verkopen

Na de volgende Triënnale in 2024 wil de Stad Brugge het beschermde monument de Poorterloge, een van de oudste en meest opvallendste gebouwen van de stad, verkopen. Het schepencollege bereikte daarover intern een princiepsakkoord. Opvallend: de stad had het in 2015 nog maar gekocht voor 1,2 miljoen euro.

Als alles volgens plan verloopt, verhuist het Huis van de Bruggeling en het Sociaal Huis in het begin van 2026 naar Huize Minnewater. Om dat verouderde pand gebruiksklaar te maken, is een grote renovatie van ongeveer 25 miljoen euro nodig. Om die zware kost te dragen, overweegt de Stad Brugge om de Poortersloge te verkopen. Intern bereikte het college daarover een princiepsakkoord.

Geen echte bestemming

Het plan is om het pand na de Triënnale in 2024 en de intussen geplande tentoonstellingen, dus in 2024 of 2025, op de markt te gooien. “Het gebouw vergt grote renovatiekosten en de Stad staat met de indexatie van de lonen van het personeel ook voor grote kosten”, reageert Mercedes Van Volcem, schepen van Financiën en Eigendommen. “Op heden kreeg het gebouw ook geen echte bestemming. Het stond ook vier jaar leeg na de aankoop in de vorige legislatuur.”

De schepen wenst te benadrukken dat er van een verkoop op korte termijn geen sprake is. “Er moet eerst nog een schattingsverslag en voorstellen tot herbestemmingsmogelijkheden door de stad gemaakt worden en daarna ter goedkeuring aan de gemeenteraad gevraagd worden. Berichten over een snelle verkoop zijn te voorbarig, wij communiceren pas als het dossier klaar is.”

Beschermen tegen commercialisering

De Poortersloge is meer dan 500 jaar oud en een van de opvallendste panden in de Brugse binnenstad. Het pand, gebouwd tussen circa 1395 en 1417, diende als vergader- en ontspanningsplek voor de gegoede poorters die in Brugge handel voerden. In het gebouw zetelde Het Genootschap van de Witte Beer en de Vrije/Stedelijke Kunstacademie. Van 1912 tot en met 2012 was het Rijksarchief er gehuisvest.

In 2015 kocht de Stad, op voorstel van toenmalige schepen van Financiën en Stadseigendommen Boudewijn Laloo (CD&V), het historische pand op de hoek van de Academiestraat en het Jan van Eyckplein voor 1,2 miljoen euro. Het wou het zo beschermen van commercialisering. Zelf had de stad er niet onmiddellijk plannen mee. Door de te kleine kamertjes én de verbouwbeperkingen kan er in het beschermde monument niet veel gebeuren.

Mercedes Van Volcem, in de vorige legislatuur nog in de oppositie, had zich toen zeer sterk verzet tegen de aankoop. “Het is onzinnig om een pand te kopen, als er nog geen bestemming voor is. Het schepencollege lijkt steeds meer op een bananenrepubliek”, haalde ze destijds hard uit op de gemeenteraad.

“Je verkoopt toch niet een van je kroonjuwelen?” – Pol Van Den Driessche (N-VA)

Oppositiepartij N-VA kant zich resoluut tegen de verkoop van de Poortersloge. “Dit is op zijn zachtst gezegd geen voorbeeld van goed bestuur”, reageert raadslid Pol Van Den Driessche. “Dat een stad enkele panden of lappen grond verkoopt om de rekening te doen kloppen, kan ik begrijpen. Maar je verkoopt toch niet een van je kroonjuwelen? Dit pand heeft voor Brugge zo’n historische waarde. Denk alleen al aan het beertje van Brugge dat je in de gevel kan zien. En dan is de vraag: wie of wat zal er straks inkomen? Opnieuw een winkelketen of een horecazaak? Dit toont ook het totale gebrek aan creativiteit van het stadsbestuur aan. Je kan met dit pand toch ongelofelijk veel doen? Ik hoor dat er zoveel gebrek aan tentoonstellingsruimte is. Wel, doe er dan tenminste dat mee.”