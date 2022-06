Brugge wil inwoners stimuleren om hun tuinen en terrassen te ontharden

Stad Brugge is in volle ontwikkeling naar een klimaat- en waterrobuuste stad. Het Brugs Klimaatadaptatieplan voor Brugge (binnenstad en randgemeenten) leverde heel wat kennis en inzicht op rond klimaatverandering en nood aan adaptatie. Met het project ‘Breek uit’ wil de Stad haar inwoners stimuleren om hun private tuinen, terrassen en voortuinen te ontharden en zo meer ruimte te maken voor groen en water.

Volgens schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem is Brugge is met 25,4 miljoen m² voor 22,6 procent verhard: “We zitten daarmee boven het Vlaams gemiddelde van 14,5%. De terreinverharding van private percelen bedraagt circa 17 miljoen m². In de klimaatadaptatiestudie werd onder andere onderzocht waar de verharding zit, wie of wat de grootste verharders zijn en hoe of waar onthard, afgekoppeld en gebufferd kan worden. Dat leverde een actieplan en een brede waaier aan mogelijke maatregelen op.”

Klimaatrobust

Vandaag is vergroening, ontharding en slim waterbeheer gangbaar bij ontwerpen voor de heraanleg van pleinen of straten. Op deze manier wordt meer vormgegeven aan een groenblauw en klimaatrobuust netwerk.

Het zijn niet enkel de grote verharde oppervlaktes die tellen, elke vierkante meter telt. Net daarom zijn binnen het beleidsprogramma 2019-2024 al heel wat kleinschalige acties gerealiseerd. “Zo zijn er al meer dan 150 geveltuinen aangelegd en meer dan 150 bomen aangeplant met de actie ‘Ik wil een boom’. Met het project ‘Breek uit’ willen we de inwoners stimuleren om hun private tuinen, terrassen en voortuinen te ontharden en zo meer ruimte te maken voor groen en water”, aldsu Mercedes Van Volcem.

Beplanten

Concreet geeft Stad Brugge een toelage voor het opbreken en beplanten van verharde oppervlakte in de tuin, terras en voortuin van 10 euro per vierkante meter, met een maximum totaalbedrag van 500 euro.

Burgemeester Dirk De fauw stelt: “Minder grijs en meer groen zorgen voor minder verdroging, het water kan beter infiltreren in de bodem, de grondwaterreserves worden aangevuld en er is minder kans op overstroming. Bij hitte zorgt het groen voor meer verkoeling. Bijkomend groen trekt meer vogels, vlinders, bijen, … aan en zorgt voor een grotere biodiversiteit in de tuinen Bovendien is het aangenamer vertoeven in een groene leefomgeving.”

De actie start op 1 juli 2022 en wordt jaarlijks geëvalueerd.

Meer info en aanvraag van de toelage: www.brugge.be/breekuit