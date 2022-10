Brugge wil fuseren met randgemeenten: wordt West-Vlaamse hoofdstad een district?

Tijdens de Brugse gemeenteraad maandagavond bekende burgemeester Dirk De fauw zijn liefde voor districtvorming met een aantal buurgemeenten: “Mijn collega’s zijn eerder te vinden voor zo’n constructie dan voor een fusie senso stricto.”

Bij de bespreking van de Brugse stadsbegroting laakte oppositieraadslid Geert Van Tieghem (N-VA) het feit dat hij in de aanpassing van het meerjarenplan niks terug vond van een mogelijke fusie met een aanpalende gemeente: “Nochtans kan dit een aanzienlijke financiële impact hebben. Vlaanderen schermt met een tegemoetkoming van 50 miljoen euro.”

Metropool

Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) droomt van een Brugse metropool, in de trant van Rijsel of Antwerpen. Een fusie van Brugge met de negen opliggende gemeenten, waarbij die elk een eigen districtsraad en districtsburgemeester krijgen. En, belangrijk: hun eigen naam kunnen behouden. Zo zou de Brugse regio met één stem kunnen spreken en dus een krachtiger signaal kunnen uitsturen naar Brussel, met het oog op de realisering van grote projecten en subsidies.

“Dit voorstel is niet in dovemansoren gevallen bij mijn collega’s uit de omliggende gemeenten”, stelde Dirk De fauw. “Ze zien dit eerder zitten dan een fusie senso stricto. De recente ontwikkelingen binnen de Vlaamse regering en het parlement kunnen dit in een stroomversnelling doen terecht komen. Tot op vandaag kun je in 2024 een fusie afsluiten en pas in 2030 districtsraden oprichten. Maar er zijn wetgevende initiatieven die het misschien zullen mogelijk maken, om alles in één keer te realiseren. Dit is aantrekkelijker, de raad van state heeft het al positief geadviseerd.

Sinterklaas

“Ik heb alle info al bezorgd aan mijn collega’s burgemeesters, om dit ernstig in overweging te nemen. Het kan een eerste stap zijn. Overigens zal de Vlaamse regering niet blijven Sinterklaas spelen. Het gevaar bestaat dat in de volgende legislatuur de Vlaamse regering dit cadeau van 50 miljoen euro niet meer schenkt en gemeenten die minder dan 20.000 inwoners hebben tot een fusie verplichten.”

“Uiteraard: it takes two to tango. Voor Brugge is het makkelijk om te zeggen: uw gemeente is welkom om met ons te fuseren. Kleinere gemeenten dreigen hun identiteit en zeggingskracht te verliezen. Voor hen is het een grote stap om toe te treden. Tijdens het burgemeestersoverleg praten we hier vaak over, we kunnen hen garanties geven. Er moet ook een dragvlak zijn bij de bevolking. Overigens is Brugge naast Gent en Antwerpen, een van de drie Vlaamse steden die aan districtsvorming kan en mag doen doen”, aldus Dirk De fauw.