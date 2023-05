Brugge wil een meer toegankelijke stad worden en heeft na drie jaar studie een plan klaar

Tijdens de gemeenteraad van dinsdag 30 mei zal schepen voor Welzijn Pieter Marechal het toegankelijkheidsplan voor Brugge voorstellen dat Els Pieraerts sinds haar aanstelling drie jaar geleden voorbereid heeft. Alle openbare plekken in Brugge 100 procent toegankelijk maken met één pennentrek is onmogelijk, daarom worden er enkele krachtlijnen uitgerold.

“Er is in enkele jaren tijd al veel verbeterd”, zegt de Brugse toegankelijkheidsambtenaar Els Pieraerts, die in 2020 net voor de pandemie aangesteld werd in Brugge. “Zo geeft het schepencollege geen vergunning meer aan grote nieuwbouwprojecten, zonder het advies van de toegankelijkheidsambtenaar. Toegankelijkheid wordt al vanaf het concept meegenomen in de plannen. Dat is goedkoper dan nadien de plannen te moeten aanpassen. “Als voorbeeld geeft zij het BMCC aan dat het eerste toegankelijk congrescentrum in Vlaanderen is met M- label.

Charter

Brugge heeft in december 2020 het charter ‘naar een toegankelijke stad’ ondertekend. “Belangrijk is dat we goed communiceren welke plekken toegankelijk zijn, zodat bezoekers geen frustraties oplopen. Dat geldt ook voor grote evenementen. We zullen drempels weghalen langs drie toeristische routes tussen het station en de Markt. Er wordt veel geïnvesteerd in voetpaden en verlaagde oversteekpunten. In de deelgemeenten concentreren we ons oversteekpunten bij drukke centra.”

“Tegen 2030 willen we minstens de helft van de bushaltes toegankelijk maken, nu zitten we aan 18 procent. Alle stadsscholen worden gescreend op toegankelijkheid en we starten binnenkort een klankbordgroep op, samen met de stedelijke raad voor personen met een handicap. Bruggelingen kunnen wijzen op problemen en zaken uittesten op toegankelijkheid”, aldus schepen Pieter Marechal.