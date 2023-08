Brugge wijzigt parkeerreglement in functie van nieuw voetbalstadion

De Brugse gemeenteraad heeft een wijziging van het parkeerreglement unaniem goedgekeurd. Daarmee komt Brugge deels tegemoet aan de kritiek die de Raad voor Vergunningsbetwistingen had op de omgevingsvergunning voor een nieuw Clubstadion.

Eerder dit jaar schrapte de Raad voor Vergunningsbetwistingen de omgevingsvergunning die Vlaanderen uitgereikt had aan Club Brugge voor de bouw van een nieuw voetbalstadion met 40.000 zitjes op de Jan Breydel-site. Een van de belangrijkste argumenten die dit juridisch college aanhaalde, was de Brugse stedenbouwkundige verordening. Die bepaalt dat grote projecten moeten voorzien in voldoende parkeervoorzieningen op eigen terrein.

Op eigen terrein

Concreet betekent dit dat Club op de Olympia-site parkeerplaatsen zou moeten inrichten voor alle 40.000 bezoekers. Een nachtmerrie voor de buurt. Het mobiliteitsplan voor het nieuwe stadion plant randparkings en shuttlebussen, om de hinder voor de buurtbewoners te beperken. Franky Demon liet de verordening wijzigen: de woorden ‘parkeren op eigen terrein’ zijn geschrapt, de optie van het gebruik van ‘deelwagens’ werd erin opgenomen.

Alle politieke fracties juichten de wijziging toe. ‘”Ik hoop dat dit een doorbraak betekent in dit voetbaldossier dat al zeventien jaar aansleept”, zei Geert Van Tieghem (N-VA), die ook aandacht vroeg voor de stadionplannen van Cercle. Raf Reuse (Groen) suggereerde om een randparking aan te leggen op de Kinepolis-site en vond het jammer dat dit parkeerreglement niet uitgebreid wordt tot kleinere entiteiten, zoals sociale woningen.

Blauwe zone

Stefaan Sintobin (VB) vond het vreemd dat noch de Stad Brugge noch Vlaanderen de anomalie in de bouwkundige verordening opgemerkt hadden. Hij verwees tevens naar de blauwe zone die Brugge in Sint-Andries wil invoeren op wedstrijddagen: “Hoe zal dat in de praktijk gebeuren?”

Volgens burgemeester Dirk De fauw (CD&V) zal er slechts één uur lang kunnen geparkeerd worden, wanneer Club zijn thuiswedstrijden speelt: “De lokale handelaars zullen dit toejuichen. Buurtbewoners zullen codes krijgen, zodat hun bezoekers wel kunnen parkeren in de buurt. De blauwe zone wordt bij het nieuwe mobiliteitsplan gevoegd dat Club Brugge zal indienen, met het oog op het verkrijgen van een nieuwe omgevingsvergunning.”