Brugge werkt aan een nieuw kerkenbeleidsplan voor dertig kerkgebouwen

Het Brugs stadsbestuur werkt aan een kerkenbeleidsplan, waarbij nog dit jaar pilootprojecten met nieuwe bestemmingen voor enkele kerken worden opgestart. Wat de Sint-Walburgakerk betreft, lagen er vier scenario’s voor herbestemming ter studie. Die zijn allemaal geschrapt. Schepen voor de Erediensten Mercedes Van Volcem volgt de voorzitter van de kerkfabriek: “De huidige bestemming, huwelijken en af en toe klassieke concerten, vind ik een gepaste bestemming en wat mij betreft moet die bestemming niet veranderen. Bijgevolg wordt de Sint-Walburgakerk niet ontwijd.”

De Brugse schepen Mercedes Van Volcem (Open VLD) benadrukt dat het kerkgebouw Sint-Walburga eigendom van de Stad en een beschermd monument is : “Het was één van de kerkgebouwen dat enkele jaren geleden, in vorige legislatuur, op de lijst stond van te ontwijden kerkgebouwen.”

Vier scenario’s

“Via het studiebureau ‘herbestemming kerken’ werd een heel traject afgelegd om te onderzoeken wat een mogelijke herbestemming zou kunnen zijn. Daarbij werden vier scenario’s onderzocht: een columbarium in de kerk met een nevenprogramma in de tuin, een open kerk met een columbarium in de tuin, een multifunctionele concertzaal in de kerk met een nevenprogramma in de tuin en een open kerk met dienstencentrum in de tuin. Voor geen enkele mogelijkheid van herbestemming werd er tot op heden initiatief genomen.”

“De studie is in de koelkast beland en er is nooit overgegaan tot onttrekking aan de eredienst. Daar spelen meerdere factoren een rol in. Het vorig stadsbestuur wou hierin liever geen beslissing meer nemen naar het einde van de legislatuur toe. Er was tevens protest van Andries van den Abeele, de voorzitter van de kerkfabriek, die er een studentenkerk van wilde maken voor de vestiging van KU Leuven in Brugge.”

Rik Torfs

“Daarover had hij al contacten met toenmalige rector Rik Torfs. Maar van dit laatste kwam niets in huis, omdat de KU Leuven een nieuwe rector kreeg. Ook het feit dat er een nieuwe Brugse bisschop aangesteld werd, zorgde ervoor dat geen enkel plan werd uitgevoerd.”

“Doordat de toekenning van de subsidies zo lang op zich liet wachten en doordat de toenmalige leden van de kerkfabriek geen investeringen meer gedaan hadden, gelet op de nakende ontwijding, is het kerkgebouw in geen al te beste staat. Het huidige kerkbestuur doet er wel alles aan om het gebouw zo goed mogelijk te onderhouden. Als schepen voor kerkbesturen vind ik het interieur van de kerk uniek en van een bijzondere cultuur historische waarde. De huidige bestemming, huwelijken en af en toe klassiek concert, vind ik een gepaste bestemming en wat mij betreft moet die bestemming niet veranderen.”

Kerkenbeleidsplan

Het Brugs stadsbestuur buigt zich dezer dagen niet alleen over de Sint-Walburgakerk, maar werkt ook aan de opmaak van een kerkenbeleidsplan voor het hele Brugse grondgebied: “Er is hiervoor een participatietraject gegund aan een externe partner, met name de tijdelijke vereniging gevormd door Parcum vzw, Kapittel adviesbureau en TC Plus.”

“De stad Brugge beschikt op haar grondgebied over dertig kerkgebouwen die gebruikt worden als parochiekerk voor erkende erediensten. Het oorspronkelijke kerkenplan dateert van 2017. Rekening houdend met het verlaagde aantal kerkgangers, het mindere gebruik van de gebouwen en de hoge restauratie- en onderhoudskosten, is het van essentieel belang om de visie van 2017 te herdenken.”

Denkoefeningen

“Bovendien zijn er ook vanuit sommige pastorale eenheden al denkoefeningen bezig over de toekomst van de kerken binnen de betrokken pastorale eenheid. De stad Brugge wil dit enthousiasme dat is ontstaan vanuit de basis verder ondersteunen. Het project houdt enerzijds een onderzoekstraject in waarin de harde en zachte randvoorwaarden worden bepaald en anderzijds een participatief traject waarin het doelpubliek wordt bevraagd.”

“In eerste fase gaan we over tot identificatie en beschrijving van het kerkgebouw, situering in de omgeving en een beschrijving van het actueel gebruik en de actuele functie. Deze onderzoeksfase loopt tot de zomer van 2023. Tijdens deze onderzoeksfase wordt uiteraard ook rekening gehouden met de recente ontwikkelingen.”

Hulpkerk

“Zo zijn reeds enkele kerkgebouwen onttrokken aan de eredienst of is de procedure daarvoor lopende (Sint-Godelieve, Sint-Willibrord, Sint-Kristoffel). Daarnaast zijn er enkele kerkgebouwen waarvan het toekomstig gebruik voor de erediensten niet meer zeker is, zoals de hulpkerk Sint-Paulus en de hulpkerk Stella Maris.”

“In het najaar van 2023 start de tweede fase, waarbij de stuurgroep een aantal kerkgebouwen selecteert om als pilootproject te dienen in het participatietraject. Het toekomstig gebruik kan bestaan uit valorisatie, medegebruik, nevenbestemming in de tijd, nevenbestemming in de ruimte of herbestemming. Uiteindelijk wordt gestreefd naar een breed gedragen kerkenbeleidsplan dat wordt goedgekeurd door het Bisdom en de gemeenteraad.”

“Aangezien we ons nu nog in de onderzoeksfase bevinden, is het nog te vroeg om uitspraken te doen over individuele kerkgebouwen”, aldus Mercedes Van Volcem.

