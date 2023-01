Brugge werft na een half jaar vacaturestop opnieuw civil servants aan

Na zes maanden vacaturestop werft de stad Brugge opnieuw ‘civil servants’ aan. De komende weken zijn er vacatures voor baliebedienden, schoonmaakpersoneel en de job van hoofdredder op het Zeebrugse strand. Een half jaar uitstel van aanwervingen heeft de Brugse stadskas 6 miljoen euro aan besparingen opgeleverd.

Vorig jaar werd de Brugse stadskas door corona en de energiecrisis geconfronteerd met 52 miljoen euro extra uitgaven. “Om te besparen nam het stadsbestuur halverwege 2022 onder meer de moeilijke beslissing om voor de rest van het jaar geen nieuw stadspersoneel meer aan te werven”, zegt personeelsschepen Pieter Marechal.

Nieuwe aanwervingstechnieken

Die besparingsoperatie is nu voorbij. Bovendien werkte de personeelsdienst van de stad Brugge de voorbije maanden aan vernieuwde aanwervingsmethodieken. “We zochten een efficiëntere methode om sneller medewerkers te vinden. Onnodige tests zijn geschrapt, we communiceren op een erg visuele manier via de sociale media, in de hoop dat de gebruikers vacatures delen. Twintig stadsmedewerkers hebben geposeerd voor onze fotograaf en prijken nu op affiches”, aldus Pieter Marechal.

Voor de 1.446 voltijdse Brugse stadsmedewerkers introduceerde algemeen directeur Colin Beheydt een nieuwe term. Zeg voortaan niet meer ‘stadsambtenaar’, maar wel ‘civil servant’. Colin Beheydt, die hiervoor zijn inspiratie in Engeland vond: “De woorden ‘civil servants’ illustreren de betrokkenheid én het engagement van onze medewerkers, ze staan ten dienste van de 120.000 Bruggelingen, de ondernemers en de vele miljoenen bezoekers aan onze stad. Brugge zet in op innovatief werken, de coronaperiode heeft ons op dat vlak veel bijgebracht. Net als in 2022 mag Brugge zich in 2023 een jaar lang ‘Baanbrekende Werkgever’ noemen.”

Vijftig vacatures

De komende weken zal Brugge vijftig vacatures lanceren. “Er werd zorgvuldig gewikt en gewogen in welke volgorde we de nieuwe vacatures zullen lanceren. Deze week zijn er al tien functies vacant gesteld. We focussen eerst op de meest urgente jobs. Dat zijn technische profielen bij de dienst Openbaar Domein, poetspersoneel en baliemedewerkers. Maar er is ook een vacature voor het hoofd van de strandreddingsdienst in Zeebrugge. Want hoofdredder Dirk Ramandt is met pensioen”, aldus Pieter Marcel.

Alle vacatures zijn te vinden op www.werkenbijbrugge.be