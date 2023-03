Brugge wenst geen kindergemeenteraad

Raadslid Karin Robert (Groen) pleitte tijdens de Brugse gemeenteraad tevergeefs om een kindergemeenteraad voor leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar: “Zo vroeg mogelijk kinderen politiek prikkelen is hun betrokkenheid vergroten.”

Het oppositieraadslid wees in haar interpellatie naar de open brief waarmee de voorzitter van de stedelijke jeugdraad onlangs in KW uitpakte. Daarin vroeg die om kinderen en jongeren een stem te geven in het beleid. In haar pleidooi voor een kindergemeenteraad kreg Karin Robert (Groen) steun van Ilse Coopman (N-VA). Die pleitte voor een jeugdtoets bij stedelijke beslissingen.

Gebruis

Jeugdschepen Mathijs Goderis (Vooruit) wees op twee recente initiatieven van het stadsbestuur om jongeren politiek te betrekken: “Voor ‘Gebruis in het stadhuis’ verwelkomen we alle vijfdejaars, ze krijgen info over democratie en participatie. Bij ‘Brugge Baas’ krijgen alle zesdejaars uit lager en middelbaar onderwijs de kans om een bevraging via een game in te vullen.”

“De helft van alle leerlingen heeft dat al gedaan, we zulen dit jaarlijks herhalen en zo effecten meten over hun beleving van Brugge. We zijn op dat vlak een pionier in Vlaanderen. Alle input wordt gebundeld en terug gekoppeld aan het college. Met alle ideeën wordt rekening gehouden bij het beleid.”

Jeugdraad

“Een kindergemeenteraad zie ik niet zitten. Ervaring in andere steden leert ons dat een kinderburgemeester en een kindergemeenteraad sympathieke initiatieven zijn waarmee men graag uitpakt, maar dat is geen echte inspraak door jongeren. Wij bevragen liever een brede groep kinderen via een game in, plaats van een select groepje aan te stellen. Het beste instrument blijft een kritische jeugdraad als adviesorgaan”, aldus Mathijs Goderis.