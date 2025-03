Brugge vormt menselijke ketting tegen racisme en discriminatie

Op vrijdag 21 maart, Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie, vormden leerkrachten, cursisten en leerlingen van SNT en Kunsthumaniora Brugge samen met geëngageerde burgers een menselijke ketting van de Arsenaalstraat tot aan het Brugse stadhuis. Met dit symbolische gebaar willen de deelnemers het belang benadrukken van verdraagzaamheid en verbondenheid in een wereld waar polarisatie en verdeeldheid toenemen.

Meer dan 600 deelnemers vormden samen het 1,2 km lange traject en waren verbonden door een kleurrijke vlaggenlijn als teken van eenheid en diversiteit. Elke deelnemer symboliseerde een onmisbare schakel in een inclusieve samenleving waarin diversiteit in al haar vormen aanwezig is en mag zijn. Aan het einde van de ketting overhandigden de directeurs van SNT en Kunsthumaniora Brugge een engagementsverklaring tegen racisme en discriminatie aan schepen van jeugd en stedelijk onderwijs Olivier Strubbe, die in opdracht van de burgemeester aanwezig was. (PDC)